Акумуляторна повітродувка з функцією пилососу BLV 36-240 Battery

Повітродувка з функцією пилососа BLV 36-240 Battery, що формує потужний потік повітря зі швидкістю до 240 км / год, надійно здуває, збирає і подрібнює навіть мокре листя і відходи, що утворюються при виконанні садових робіт. Інструмент дозволяє окремо знімати як всмоктувальну, так і видувну трубу. Акумулятор не входить в комплект поставки.

Мокре листя, свіжоскошена трава та обрізки кущів міцно пристають до грунту, і видалити їх можна лише з великими труднощами - особливо з кутів та інших важкодоступних місць. Для швидкого вирішення цього завдання потрібна ціла бригада - або одна-єдина акумуляторна повітродувка з функцією пилососа Karcher BLV 36-240 Battery. Цей потужний інструмент, що створює повітряний потік до 770 м³ / год, легко справляється навіть з вологими садовими відходами. При цьому інтенсивність повітряного потоку плавно регулюється шляхом зміни частоти обертання, що дозволяє вибирати режим, оптимальний для виконання конкретної роботи, і економити заряд акумулятора. Інструмент оснащений перемикачем для вибору режимів здування або всмоктування, які можуть також використовуватися одночасно. У режимі всмоктування подрібнена зелена маса збирається в мішок великих розмірів. Тривале виконання робіт без перевтоми забезпечується ергономічною другою рукояткою для оптимального розподілу ваги і знімними напрямними роликами. Крім того, всмоктуючу і видувну трубки можна зняти, якщо вона не використовується для виконання роботи. Акумулятор не входить в комплект поставки інструменту.

Особливості та переваги
Акумуляторна повітродувка з функцією пилососу BLV 36-240 Battery: Знімні усмоктувальна і видувна труби
Знімні усмоктувальна і видувна труби
Зняття невикористовуваних деталей зменшує вагу інструменту і навантаження на тіло користувача.
Акумуляторна повітродувка з функцією пилососу BLV 36-240 Battery: Регулювання частоти обертання
Регулювання частоти обертання
Швидкість потоку повітря плавно регулюється в залежності від розв'язуваної задачі.
Акумуляторна повітродувка з функцією пилососу BLV 36-240 Battery: Перемикач режимів
Перемикач режимів
Плавне перемикання між режимами всмоктування і здування, а також можливість їх комбінування.
Друга рукоятка
  • Забезпечує оптимальний розподіл ваги і полегшує управління інструментом.
Знімні напрямні ролики
  • Полегшують роботу і підвищують її ефективність.
45-літровий мішок для збору листя
  • Забезпечує тривалу безперервну роботу.
Металева подрібнююча крильчатка
  • Покращує якість подрібнення зеленої маси і продовжує термін служби апарату.
Безщітковий електродвигун
  • Збільшує тривалість роботи від одного заряду і термін служби апарату.
Знімна плоска насадка
  • Насадка для локального прибирання дозволяє, наприклад, здувати листя в купи.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Привід Безщітковий електродвигун
Кнопка Турборежим ні
Регулятор швидкості обертання так
Робочий рівень шуму (дБ(А)) 104
Швидкість повітря в режимі здування (км/год) макс. 240
Швидкість повітря в режимі всмоктування (км/год) макс. 130
Обсяг мішка (л) 45
Напруга (В) 36
Продуктивність від 1 заряду в режимі здування (м²) макс. 1100 (5,0 А·год)
Продуктивність від 1 заряду в режимі всмоктування (л) макс. 150 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 20 (5,0 А·год)
Колір чорний
Маса (без приладдя) (кг) 4,625
Вага (з упаковкою) (кг) 6,71
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1290 x 230 x 380

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Знімна плоска насадка
  • Мішок для збору трави
  • Знімні напрямні ролики
  • Плечовий ремінь
Акумуляторна повітродувка з функцією пилососу BLV 36-240 Battery

Відео

Області застосування
  • Видалення листя навколо будинку
  • Видалення зелених відходів після обрізки кущів та живоплоту
  • Доріжки навколо будинку
  • Території навколо будинку та саду
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для BLV 36-240 Battery

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.