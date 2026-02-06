Мокре листя, свіжоскошена трава та обрізки кущів міцно пристають до грунту, і видалити їх можна лише з великими труднощами - особливо з кутів та інших важкодоступних місць. Для швидкого вирішення цього завдання потрібна ціла бригада - або одна-єдина акумуляторна повітродувка з функцією пилососа Karcher BLV 36-240 Battery. Цей потужний інструмент, що створює повітряний потік до 770 м³ / год, легко справляється навіть з вологими садовими відходами. При цьому інтенсивність повітряного потоку плавно регулюється шляхом зміни частоти обертання, що дозволяє вибирати режим, оптимальний для виконання конкретної роботи, і економити заряд акумулятора. Інструмент оснащений перемикачем для вибору режимів здування або всмоктування, які можуть також використовуватися одночасно. У режимі всмоктування подрібнена зелена маса збирається в мішок великих розмірів. Тривале виконання робіт без перевтоми забезпечується ергономічною другою рукояткою для оптимального розподілу ваги і знімними напрямними роликами. Крім того, всмоктуючу і видувну трубки можна зняти, якщо вона не використовується для виконання роботи. Акумулятор не входить в комплект поставки інструменту.