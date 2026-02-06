Акумуляторна повітродувка з функцією пилососу BLV 36-240 Battery
Повітродувка з функцією пилососа BLV 36-240 Battery, що формує потужний потік повітря зі швидкістю до 240 км / год, надійно здуває, збирає і подрібнює навіть мокре листя і відходи, що утворюються при виконанні садових робіт. Інструмент дозволяє окремо знімати як всмоктувальну, так і видувну трубу. Акумулятор не входить в комплект поставки.
Мокре листя, свіжоскошена трава та обрізки кущів міцно пристають до грунту, і видалити їх можна лише з великими труднощами - особливо з кутів та інших важкодоступних місць. Для швидкого вирішення цього завдання потрібна ціла бригада - або одна-єдина акумуляторна повітродувка з функцією пилососа Karcher BLV 36-240 Battery. Цей потужний інструмент, що створює повітряний потік до 770 м³ / год, легко справляється навіть з вологими садовими відходами. При цьому інтенсивність повітряного потоку плавно регулюється шляхом зміни частоти обертання, що дозволяє вибирати режим, оптимальний для виконання конкретної роботи, і економити заряд акумулятора. Інструмент оснащений перемикачем для вибору режимів здування або всмоктування, які можуть також використовуватися одночасно. У режимі всмоктування подрібнена зелена маса збирається в мішок великих розмірів. Тривале виконання робіт без перевтоми забезпечується ергономічною другою рукояткою для оптимального розподілу ваги і знімними напрямними роликами. Крім того, всмоктуючу і видувну трубки можна зняти, якщо вона не використовується для виконання роботи. Акумулятор не входить в комплект поставки інструменту.
Особливості та переваги
Знімні усмоктувальна і видувна трубиЗняття невикористовуваних деталей зменшує вагу інструменту і навантаження на тіло користувача.
Регулювання частоти обертанняШвидкість потоку повітря плавно регулюється в залежності від розв'язуваної задачі.
Перемикач режимівПлавне перемикання між режимами всмоктування і здування, а також можливість їх комбінування.
Друга рукоятка
- Забезпечує оптимальний розподіл ваги і полегшує управління інструментом.
Знімні напрямні ролики
- Полегшують роботу і підвищують її ефективність.
45-літровий мішок для збору листя
- Забезпечує тривалу безперервну роботу.
Металева подрібнююча крильчатка
- Покращує якість подрібнення зеленої маси і продовжує термін служби апарату.
Безщітковий електродвигун
- Збільшує тривалість роботи від одного заряду і термін служби апарату.
Знімна плоска насадка
- Насадка для локального прибирання дозволяє, наприклад, здувати листя в купи.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Привід
|Безщітковий електродвигун
|Кнопка Турборежим
|ні
|Регулятор швидкості обертання
|так
|Робочий рівень шуму (дБ(А))
|104
|Швидкість повітря в режимі здування (км/год)
|макс. 240
|Швидкість повітря в режимі всмоктування (км/год)
|макс. 130
|Обсяг мішка (л)
|45
|Напруга (В)
|36
|Продуктивність від 1 заряду в режимі здування (м²)
|макс. 1100 (5,0 А·год)
|Продуктивність від 1 заряду в режимі всмоктування (л)
|макс. 150 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 20 (5,0 А·год)
|Колір
|чорний
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,625
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6,71
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1290 x 230 x 380
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Знімна плоска насадка
- Мішок для збору трави
- Знімні напрямні ролики
- Плечовий ремінь
Відео
Області застосування
- Видалення листя навколо будинку
- Видалення зелених відходів після обрізки кущів та живоплоту
- Доріжки навколо будинку
- Території навколо будинку та саду
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для BLV 36-240 Battery
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.