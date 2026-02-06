Мокрые листья, свежескошенная трава и обрезки кустарников крепко пристают к почве, и удалить их можно лишь с большим трудом – особенно из углов и других труднодоступных мест. Для быстрого решения этой задачи требуется целая бригада – или одна-единственная аккумуляторная воздуходувка с функцией пылесоса Karcher BLV 36-240 Battery. Этот мощный инструмент, создающий воздушный поток до 770 м³/ч, легко справляется даже с влажными садовыми отходами. При этом интенсивность воздушного потока плавно регулируется путем изменения частоты вращения, что позволяет выбирать режим, оптимальный для выполнения конкретной работы, и экономить заряд аккумулятора. Инструмент оснащен переключателем для выбора режимов сдувания или всасывания, которые могут также использоваться совместно. В режиме всасывания измельчаемая зеленая масса собирается в мешок больших размеров. Продолжительное выполнение работ без переутомления обеспечивается эргономичной второй рукояткой для оптимального распределения веса и съемными направляющими роликами. Кроме того, съемное исполнение всасывающей и выдувной труб позволяет снять любую трубу, не используемую для выполнения работы. Аккумулятор не входит в комплект поставки инструмента.