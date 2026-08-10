Акумуляторна газонокосарка LMO 36-46 Battery

Гарантує акуратне скошування трави навіть на невеликих ухилах: потужна акумуляторна газонокосарка LMO 36-46 Battery з практичним приводом на заднє колесо, який можна під'єднати одним натисканням кнопки. Акумулятор купується окремо.

Якщо під час косіння доводиться долати невеликі підйоми, акумуляторна газонокосарка LMO 36-46 Battery значно полегшує роботу завдяки приводу, що підключається на заднє колесо. Для неї не становлять проблеми і стебла по краях газону - гребінки дають змогу акуратно скошувати їх. А для роботи в зручній вертикальній позі в конструкції LMO 36-46 Battery передбачено зміну кутового положення рукоятки. Ще однією перевагою є комбінація великої робочої ширини з великою місткістю травозбірника, що забезпечує швидке виконання робіт. Косарка система «2 в 1» дає змогу збирати зрізані кінці стебел у травозбірник або за допомогою доданого до апарата мульчувального комплекту розподіляти зелену масу по газону як природне добриво. Інші особливості: 5-ступінчасте регулювання висоти зрізу, компактна складна конструкція, руків'я зі спіненого полімерного матеріалу з вимикачами по обидва боки для зручного керування, а також забезпечення безпеки для дітей завдяки можливості експлуатації газонокосарки тільки зі вставленим запобіжним ключем.

Особливості та переваги
Акумуляторна газонокосарка LMO 36-46 Battery: Задній привід Push Assist
Задній привід Push Assist
Додатковий привід лівого заднього колеса, що підключається натисканням кнопки. Легке скошування трави навіть на невеликих ухилах.
Акумуляторна газонокосарка LMO 36-46 Battery: Косить до краю газону
Косить до краю газону
Гребені збоку газонокосарки вловлюють траву, що росте по краям газону.
Акумуляторна газонокосарка LMO 36-46 Battery: Система косіння 2-в-1
Система косіння 2-в-1
Зрізана трава збирається в травозбірник під час косіння. Функція мульчування: за допомогою набору для мульчування підстрижена трава розподіляється по газону в якості натурального добрива. Заточений сталевий ніж забезпечує чистий зріз трави.
Просте регулювання висоти зрізу
  • Висота зрізу може бути відрегульована централізовано до п'яти різних положень.
Великий контейнер для збору трави
  • Його великий обсяг означає, що його потрібно спорожняти рідше, щоб ви могли працювати без перерв.
  • Текстильний травозбірник складається для зменшення місця, яке газонокосарка займає при зберіганні.
Відображення рівня заповнення
  • Покажчик рівня заповнення своєчасно інформує про необхідність спустошення травозбірника.
Ручка, що складається
  • Практична конструкція ручки дозволяє економити місце при зберіганні.
Ергономічна концепція управління
  • Швидкоз'ємні кріплення для легкого блокування. Можно регулювати кут для зручного вертикального робочого положення.
  • Ручка з пінопласту для комфортного і легкого управління. Перемикачі з обох сторін для зручної роботи.
  • Рукоятка складається для зберігання апарату з економією місця.
Безщітковий електродвигун
  • Збільшує тривалість роботи від одного заряду і термін служби апарату.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
  • Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
  • Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
  • Змінний акумулятор можна використовувати в усіх інших пристроях на платформі Battery Power від 36 В від Kärcher.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Робоча ширина (см) 46
Висота зрізу трави (мм) 20 - 70
Регулювання висоти зрізу
Ємність контейнера для збору трави (л) 55
Привід Безщітковий електродвигун
Частота обертання (об/хв) 2800
Макс. швидкість руху (км/год) 3
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 36
Продуктивність від заряду батареї * (м²) макс. 325 (2,5 А·год) / макс. 650 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 15 (2,5 А·год) / макс. 30 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 18,4
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1452 x 483 x 978

¹⁾ Висота зрізу: рівень 5

Комплектація

  • Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Мульчуючий комплект
  • Травозбірник

Оснащення

  • Лезо
  • Задній привід
  • Інтегрована ручка для перенесення
  • Відображення рівня заповнення
Акумуляторна газонокосарка LMO 36-46 Battery

Відео

Області застосування
  • Газон
Аксесуари
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