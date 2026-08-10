Якщо під час косіння доводиться долати невеликі підйоми, акумуляторна газонокосарка LMO 36-46 Battery значно полегшує роботу завдяки приводу, що підключається на заднє колесо. Для неї не становлять проблеми і стебла по краях газону - гребінки дають змогу акуратно скошувати їх. А для роботи в зручній вертикальній позі в конструкції LMO 36-46 Battery передбачено зміну кутового положення рукоятки. Ще однією перевагою є комбінація великої робочої ширини з великою місткістю травозбірника, що забезпечує швидке виконання робіт. Косарка система «2 в 1» дає змогу збирати зрізані кінці стебел у травозбірник або за допомогою доданого до апарата мульчувального комплекту розподіляти зелену масу по газону як природне добриво. Інші особливості: 5-ступінчасте регулювання висоти зрізу, компактна складна конструкція, руків'я зі спіненого полімерного матеріалу з вимикачами по обидва боки для зручного керування, а також забезпечення безпеки для дітей завдяки можливості експлуатації газонокосарки тільки зі вставленим запобіжним ключем.