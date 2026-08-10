Акумуляторна газонокосарка LMO 36-46 Battery
Гарантує акуратне скошування трави навіть на невеликих ухилах: потужна акумуляторна газонокосарка LMO 36-46 Battery з практичним приводом на заднє колесо, який можна під'єднати одним натисканням кнопки. Акумулятор купується окремо.
Якщо під час косіння доводиться долати невеликі підйоми, акумуляторна газонокосарка LMO 36-46 Battery значно полегшує роботу завдяки приводу, що підключається на заднє колесо. Для неї не становлять проблеми і стебла по краях газону - гребінки дають змогу акуратно скошувати їх. А для роботи в зручній вертикальній позі в конструкції LMO 36-46 Battery передбачено зміну кутового положення рукоятки. Ще однією перевагою є комбінація великої робочої ширини з великою місткістю травозбірника, що забезпечує швидке виконання робіт. Косарка система «2 в 1» дає змогу збирати зрізані кінці стебел у травозбірник або за допомогою доданого до апарата мульчувального комплекту розподіляти зелену масу по газону як природне добриво. Інші особливості: 5-ступінчасте регулювання висоти зрізу, компактна складна конструкція, руків'я зі спіненого полімерного матеріалу з вимикачами по обидва боки для зручного керування, а також забезпечення безпеки для дітей завдяки можливості експлуатації газонокосарки тільки зі вставленим запобіжним ключем.
Особливості та переваги
Задній привід Push AssistДодатковий привід лівого заднього колеса, що підключається натисканням кнопки. Легке скошування трави навіть на невеликих ухилах.
Косить до краю газонуГребені збоку газонокосарки вловлюють траву, що росте по краям газону.
Система косіння 2-в-1Зрізана трава збирається в травозбірник під час косіння. Функція мульчування: за допомогою набору для мульчування підстрижена трава розподіляється по газону в якості натурального добрива. Заточений сталевий ніж забезпечує чистий зріз трави.
Просте регулювання висоти зрізу
- Висота зрізу може бути відрегульована централізовано до п'яти різних положень.
Великий контейнер для збору трави
- Його великий обсяг означає, що його потрібно спорожняти рідше, щоб ви могли працювати без перерв.
- Текстильний травозбірник складається для зменшення місця, яке газонокосарка займає при зберіганні.
Відображення рівня заповнення
- Покажчик рівня заповнення своєчасно інформує про необхідність спустошення травозбірника.
Ручка, що складається
- Практична конструкція ручки дозволяє економити місце при зберіганні.
Ергономічна концепція управління
- Швидкоз'ємні кріплення для легкого блокування. Можно регулювати кут для зручного вертикального робочого положення.
- Ручка з пінопласту для комфортного і легкого управління. Перемикачі з обох сторін для зручної роботи.
- Рукоятка складається для зберігання апарату з економією місця.
Безщітковий електродвигун
- Збільшує тривалість роботи від одного заряду і термін служби апарату.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор можна використовувати в усіх інших пристроях на платформі Battery Power від 36 В від Kärcher.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Робоча ширина (см)
|46
|Висота зрізу трави (мм)
|20 - 70
|Регулювання висоти зрізу
|5х
|Ємність контейнера для збору трави (л)
|55
|Привід
|Безщітковий електродвигун
|Частота обертання (об/хв)
|2800
|Макс. швидкість руху (км/год)
|3
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|36
|Продуктивність від заряду батареї * (м²)
|макс. 325 (2,5 А·год) / макс. 650 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 15 (2,5 А·год) / макс. 30 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|18,4
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1452 x 483 x 978
¹⁾ Висота зрізу: рівень 5
Комплектація
- Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Мульчуючий комплект
- Травозбірник
Оснащення
- Лезо
- Задній привід
- Інтегрована ручка для перенесення
- Відображення рівня заповнення
Відео
Області застосування
- Газон
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