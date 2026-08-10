Если во время косьбы приходится преодолевать небольшие подъемы, аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery значительно облегчает работу благодаря подключаемому приводу на заднее колесо. Для нее не представляют проблемы и стебли по краям газона – гребенки позволяют аккуратно скашивать их. А для работы в удобной вертикальной позе в конструкции LMO 36-46 Battery предусмотрено изменение углового положения рукоятки. Еще одним преимуществом является комбинация большой рабочей ширины с большой вместимостью травосборника, обеспечивающая быстрое выполнение работ. Косилочная система «2 в 1» позволяет собирать срезаемые концы стеблей в травосборник или при помощи прилагаемого к аппарату мульчирующего комплекта распределять зеленую массу по газону в качестве естественного удобрения. Другие особенности: 5-ступенчатая регулировка высоты среза, компактная складная конструкция, рукоятка из вспененного полимерного материала с выключателями с обеих сторон для удобного управления, а также обеспечение безопасности для детей за счет возможности эксплуатации газонокосилки только со вставленным предохранительным ключом.