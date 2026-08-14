Акумуляторний тример LTR 36-33 Battery Set

Трава і бур'яни не мають шансів протистояти акумуляторному Тримеру LTR 36-33 Battery. В комплекті з акумулятором та швидко зарядним пристроєм

Дуже потужний акумуляторний тример LTR 36-33 Battery оснащується крученою ліскою, що забезпечує акуратне скошування трави і автоматично подовжується для постійного збереження оптимальної робочої ширини. Плавне регулювання потужності дозволяє ефективно вирішувати за його допомогою різні завдання. Передбачено також регулювання робочого діаметру ліски для зручнішого скошування трави в кутах та вузьких місцях. М'яка друга рукоятка та плечовий ремінь зменшують навантаження на спину та забезпечують тривалу роботу без перевтоми, а відкидна скоба для захисту рослин запобігає випадковому пошкодженню квітів на клумбах або стовбурах дерев.

Особливості та переваги
Акумуляторний тример LTR 36-33 Battery Set: Висока потужність
Висока потужність
Потужний тример дозволяє скошувати навіть високу і густу лугову траву.
Акумуляторний тример LTR 36-33 Battery Set: Ефективна система різання
Ефективна система різання
Ліска дозволяє скошувати траву в кутах і вузьких місцях. Вита ліска забезпечує акуратний зріз трави з низьким рівнем шуму.
Акумуляторний тример LTR 36-33 Battery Set: Плавне регулювання швидкості обертання
Плавне регулювання швидкості обертання
Продуктивність можна змінювати в залежності від розв'язуваної задачі.
Практична скоба для захисту рослин
  • Захищає рослини при скошуванні трави вздовж клумб або під деревами.
Регулювання робочого діаметра
  • Передбачено 3-ступінчасте регулювання робочого діаметру. Ідеальне рішення для скошування трави в кутах і вузьких місцях.
Ергономічна концепція управління
  • М'яка друга рукоятка забезпечує зручне утримання інструменту при тривалій роботі.
  • Практичний плечовий ремінь забезпечує зручну роботу з економією сил.
Автоматичне подовження ліски
  • Автоматичне подовження ліски гарантує постійну ефективну роботу.
Роз'ємна штанга
  • Для зручності перенесення і зберігання з економією місця.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
  • Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
  • Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
  • Змінний акумулятор можна використовувати в усіх інших пристроях на платформі Battery Power від 36 В від Kärcher.
Оптимальне використання лез тримера
  • Ідеальне рішення для виконання складних робіт, наприклад скошування лугової трави.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Діаметр зрізу (см) 28 - 33
Різак-стример Головка тримера
Подовження ліски автмоатичне
Геометрія ліски тримера скручена
Діаметр ліски (мм) 2
Регулятор швидкості обертання так
Частота обертання (об/хв) 7000
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 36
Продуктивність від заряду батареї * (м) макс. 600 (2,5 А·год) / макс. 1200 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 35 (2,5 А·год) / макс. 70 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Вага (з упаковкою) (кг) 3,1

¹⁾ Край газону

Комплектація

  • Версія: Акумулятор і зарядний пристрій у комплекті поставки
  • Плечовий ремінь

Оснащення

  • Котушка
  • Захист рослин
  • Додаткова рукоятка
Області застосування
  • Газон
  • Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками
Аксесуари
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