Дуже потужний акумуляторний тример LTR 36-33 Battery оснащується крученою ліскою, що забезпечує акуратне скошування трави і автоматично подовжується для постійного збереження оптимальної робочої ширини. Плавне регулювання потужності дозволяє ефективно вирішувати за його допомогою різні завдання. Передбачено також регулювання робочого діаметру ліски для зручнішого скошування трави в кутах та вузьких місцях. М'яка друга рукоятка та плечовий ремінь зменшують навантаження на спину та забезпечують тривалу роботу без перевтоми, а відкидна скоба для захисту рослин запобігає випадковому пошкодженню квітів на клумбах або стовбурах дерев.