Акумуляторний тример LTR 36-33 Battery Set
Трава і бур'яни не мають шансів протистояти акумуляторному Тримеру LTR 36-33 Battery. В комплекті з акумулятором та швидко зарядним пристроєм
Дуже потужний акумуляторний тример LTR 36-33 Battery оснащується крученою ліскою, що забезпечує акуратне скошування трави і автоматично подовжується для постійного збереження оптимальної робочої ширини. Плавне регулювання потужності дозволяє ефективно вирішувати за його допомогою різні завдання. Передбачено також регулювання робочого діаметру ліски для зручнішого скошування трави в кутах та вузьких місцях. М'яка друга рукоятка та плечовий ремінь зменшують навантаження на спину та забезпечують тривалу роботу без перевтоми, а відкидна скоба для захисту рослин запобігає випадковому пошкодженню квітів на клумбах або стовбурах дерев.
Особливості та переваги
Висока потужністьПотужний тример дозволяє скошувати навіть високу і густу лугову траву.
Ефективна система різанняЛіска дозволяє скошувати траву в кутах і вузьких місцях. Вита ліска забезпечує акуратний зріз трави з низьким рівнем шуму.
Плавне регулювання швидкості обертанняПродуктивність можна змінювати в залежності від розв'язуваної задачі.
Практична скоба для захисту рослин
- Захищає рослини при скошуванні трави вздовж клумб або під деревами.
Регулювання робочого діаметра
- Передбачено 3-ступінчасте регулювання робочого діаметру. Ідеальне рішення для скошування трави в кутах і вузьких місцях.
Ергономічна концепція управління
- М'яка друга рукоятка забезпечує зручне утримання інструменту при тривалій роботі.
- Практичний плечовий ремінь забезпечує зручну роботу з економією сил.
Автоматичне подовження ліски
- Автоматичне подовження ліски гарантує постійну ефективну роботу.
Роз'ємна штанга
- Для зручності перенесення і зберігання з економією місця.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор можна використовувати в усіх інших пристроях на платформі Battery Power від 36 В від Kärcher.
Оптимальне використання лез тримера
- Ідеальне рішення для виконання складних робіт, наприклад скошування лугової трави.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Діаметр зрізу (см)
|28 - 33
|Різак-стример
|Головка тримера
|Подовження ліски
|автмоатичне
|Геометрія ліски тримера
|скручена
|Діаметр ліски (мм)
|2
|Регулятор швидкості обертання
|так
|Частота обертання (об/хв)
|7000
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|36
|Продуктивність від заряду батареї * (м)
|макс. 600 (2,5 А·год) / макс. 1200 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 35 (2,5 А·год) / макс. 70 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,1
¹⁾ Край газону
Комплектація
- Версія: Акумулятор і зарядний пристрій у комплекті поставки
- Плечовий ремінь
Оснащення
- Котушка
- Захист рослин
- Додаткова рукоятка
Області застосування
- Газон
- Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками