Аккумуляторный триммер LTR 36-33 Battery Set

Трава и сорняки не имеют шансов противостоять аккумуляторному триммеру LTR 36-33 Battery. В комплекте с аккумулятором и быстро зарядным устройством.

Очень мощный аккумуляторный триммер LTR 36-33 Battery оснащается витой леской, обеспечивающей аккуратное скашивание травы и автоматически удлиняемой для постоянного сохранения оптимальной рабочей ширины. Плавная регулировка мощности позволяет эффективно решать с его помощью разные задачи. Предусмотрена также регулировка рабочего диаметра лески для более удобного скашивания травы в углах и узких местах. Мягкая вторая рукоятка и плечевой ремень уменьшают нагрузку на спину и обеспечивают продолжительную работу без переутомления, а откидная скоба для защиты растений предотвращает случайное повреждение цветов на клумбах или стволов деревьев.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный триммер LTR 36-33 Battery Set: Высокая мощность
Высокая мощность
Мощный триммер позволяет скашивать даже высокую и густую луговую траву.
Аккумуляторный триммер LTR 36-33 Battery Set: Эффективная система резки
Эффективная система резки
Леска позволяет скашивать траву в углах и узких местах. Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Аккумуляторный триммер LTR 36-33 Battery Set: Плавная регулировка скорости вращения
Плавная регулировка скорости вращения
Производительность можно изменять в зависимости от решаемой задачи.
Практичная скоба для защиты растений
  • Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.
Регулировка рабочего диаметра
  • Предусмотрена 3-ступенчатая регулировка рабочего диаметра. Идеальное решение для скашивания травы в углах и узких местах.
Эргономичная концепция управления
  • Мягкая вторая рукоятка обеспечивает удобное удержание инструмента при продолжительной работе.
  • Практичный плечевой ремень обеспечивает удобную работу с экономией сил.
Автоматическое удлинение лески
  • Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.
Разъемная штанга
  • Для легкой транспортировки и хранения с экономией места.
Аккумуляторная платформа 36 В Kärcher Battery Power
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор можно использовать во всех других устройствах на платформе Battery Power от 36 В от Kärcher.
Оптимальное использование лезвий триммера
  • Идеальное решение для выполнения сложных работ, например скашивания луговой травы.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Диаметр резки (см) 28 - 33
Стримерный резак Голова триммера
Расширение потока автоматическое
Геометрия лески триммера скрученный
Диаметр лески (мм) 2
Регулятор скорости вращения есть
Частота вращения (об/мин) 7000
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Производительность от одного заряда аккумулятора¹⁾ (м) макс. 600 (2,5 А·ч) / макс. 1200 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 35 (2,5 А·ч) / макс. 70 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Вес (с упаковкой) (кг) 3,1
¹⁾ Край газона

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
  • Плечевой ремень

Оснащение

  • Катушка с леской
  • Защита растений
  • Дополнительная рукоятка
Области применения
  • Газон
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
Принадлежности
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