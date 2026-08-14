Очень мощный аккумуляторный триммер LTR 36-33 Battery оснащается витой леской, обеспечивающей аккуратное скашивание травы и автоматически удлиняемой для постоянного сохранения оптимальной рабочей ширины. Плавная регулировка мощности позволяет эффективно решать с его помощью разные задачи. Предусмотрена также регулировка рабочего диаметра лески для более удобного скашивания травы в углах и узких местах. Мягкая вторая рукоятка и плечевой ремень уменьшают нагрузку на спину и обеспечивают продолжительную работу без переутомления, а откидная скоба для защиты растений предотвращает случайное повреждение цветов на клумбах или стволов деревьев.