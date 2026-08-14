Акумуляторна ланцюгова пила CNS 36-35 Battery Set
З високою швидкістю ланцюга і довгим лезом: акумуляторна ланцюгова пила CNS 36-35 ідеально підходить для складних завдань по догляду за деревами. В комплекті з акумулятором та швидко зарядним пристроєм
Навіть товсті гілки не є проблемою для ланцюгових пил CNS 36-35 Battery завдяки їх видатній швидкості і оптимальній ширині різання. Система натягу ланцюга, яка не вимагає інструментів, і автоматичне змащення ланцюга роблять роботу надзвичайно простою - як для професіоналів, так і для початківців. Тормоз ланцюгової пили і система з двома перемикачами завжди забезпечують безпеку під час використання. У комплект поставки входять: ланцюгова пила, шина, ланцюг, захисний чохол для шини і мастило для ланцюга.
Особливості та переваги
Натяг ланцюга без застосування інструментівЛанцюг легко натягується за допомогою поворотної ручки.
Автоматичне змащення ланцюгаЗменшує обсяг робіт з технічного обслуговування інструменту.
Захист від травмНегайна зупинка ланцюга забезпечує максимальну безпеку в разі відкиду пили.
Зубчастий упор
- Забезпечує точне і безпечне розпилювання завдяки фіксації пили на оброблюваному матеріалі.
Висока швидкість
- Висока швидкість руху ланцюга (21 м/с) гарантує динамічну роботу.
Широкі функціональні можливості
- 35-сантиметрова довжина шини є оптимальною для виконання всіх типових робіт.
Запобіжник
- Виключає ненавмисне включення ланцюгової пили.
Масляний бачок з оглядовим склом
- Прозоре оглядове скло дозволяє в будь-який момент контролювати рівень масла.
Безщітковий електродвигун
- Збільшує тривалість роботи від одного заряду і термін служби апарату.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор можна використовувати в усіх інших пристроях на платформі Battery Power від 36 В від Kärcher.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Направляюча (см)
|35
|Швидкість руху ланцюга (м/с)
|21
|Крок ланцюга
|3/8" LP
|Товщина приводних ланок
|1,1 mm / 0,043"
|Кількість ланок ланцюга
|52
|Ємність резервуара для масла (мл)
|190
|Макс. рівень звукової потужності (дБ(А))
|104
|Рівень вібрації передньої рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|3,6
|Рівень вібрацій на задній рукоятці (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|4,9
|Привід
|Безщітковий електродвигун
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|36
|Продуктивність від заряду батареї * (розр.)
|макс. 200 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 50 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,75
¹⁾ Ø гілок: 10 см
Комплектація
- Версія: Акумулятор і зарядний пристрій у комплекті поставки
- Направляюча
- Ланцюг
- Ємність з мастилом
Оснащення
- Захисний кожух ланцюга
- Натяг ланцюга без застосування інструментів
- Автоматичне змащення ланцюга
- Ланцюговий тормоз
- Індикатор рівня мастила
Області застосування
- Гілки
- Дрова
- Спилювання невеликих дерев