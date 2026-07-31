Puzzi 9/1 Bp Adv

Гарантирует максимальную свободу передвижений при тщательной очистке текстильных поверхностей: наш надежный аккумуляторный моющий пылесос Puzzi 9/1 Bp Adv, укомплектованный насадками для пола и мягкой мебели.

Уникальное беспроводное решение: наш аккумуляторный моющий пылесос Puzzi 9/1 Bp Adv – единственный на мировом рынке профессионального оборудования такого типа. Эта модель в линейке аппаратов Puzzi гарантирует максимальную мобильность и отличные результаты очистки ковров, обивки мягкой мебели и других текстильных поверхностей в гостиницах, ресторанах, офисных и других зданиях, а также эффективную уборку в салонах автомобилей. При этом аппарат работает настолько тихо, что может без проблем использоваться в рабочее время, а эргономичная ручка позволяет легко переносить его одной рукой. Для тщательной очистки текстильных материалов на них под давлением разбрызгивается раствор чистящего средства, который сразу же всасывается вместе с отделяемой от волокон грязью. Стандартная комплектация аппарата включает всасывающий шланг с подводкой воды, насадку для мягкой мебели, насадку для пола, удлинительную трубку с подводкой воды, бак «2 в 1» для чистой и грязной воды, держатели для принадлежностей и многое другое. При заказе аппарата в этой версии следует учитывать, что необходимые для его эксплуатации мощный 36-вольтный аккумулятор Kärcher Battery Power+ и соответствующее быстрозарядное устройство нужно приобретать отдельно.

Особенности и преимущества
Puzzi 9/1 Bp Adv: Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ 36 В
Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ 36 В
Максимальная свобода движений благодаря отсутствию кабеля. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power+36 В.
Puzzi 9/1 Bp Adv: Прочная и долговечная конструкция
Прочная и долговечная конструкция
Долгий срок службы пылесоса гарантирует высокую рентабельность его эксплуатации. Надежный и износостойкий мембранный насос. Два больших выключателя для удобного нажатия рукой или ногой.
Puzzi 9/1 Bp Adv: Обширный комплект принадлежностей для очистки ковров
Обширный комплект принадлежностей для очистки ковров
Эластичная уплотнительная полоска для оптимального сбора влаги и эффективного высушивания поверхности. Насадка для пола шириной 240 мм с интегрированной удлинительной трубкой с подводом воды. Эргономичная рукоятка специально разработана для более удобного удержания насадки в руке во время работы.
Съемный бак «2 в 1» с тщательно продуманной конструкцией
  • Быстрое и простое наполнение бака чистой водой.
  • Простой и удобный слив грязной воды.
  • Краткая инструкция по подготовке Puzzi 9/1 Bp к работе для исключения ошибочных действий.
Эргономичная ручка для переноски
  • Удобный аппарат, переносимый одной рукой.
  • Удобный в работе, хорошо сбалансированный аппарат.
  • Держатель для удлинительной трубки на ручке для переноски обеспечивает удобную и безопасную транспортировку.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Все принадлежности размещаются на корпусе пылесоса и всегда находятся под рукой.
  • Практичный встроенный отсек для таблеток чистящего средства.
  • Безопасное хранения, даже во время транспортировки.
Практичная насадка для мягкой мебели
  • Легкая и тщательная очистка обивки мягкой мебели и прочих текстильных поверхностей.
  • Идеально подходит для чистки салона автомобиля.
  • Благодаря небольшому размеру подходит для использования в ограниченном пространстве.
Небольшой вес
  • Возможность легкой переноски одной рукой по лестнице
  • Разработан для длительного использования без усталости для пользователя.
  • Легкий аппарат начального класса.
Низкий уровень шума при работе
  • Возможность выполнения работ в ночное время и на объектах, требующих соблюдения тишины.
  • Повышение комфорта пользователя.
  • Очень тихая модель в сегменте аппаратов начального класса.
Система 2 в 1 с интегрированной в шланг системой подачи моющего раствора
  • Разбрызгиваемый под давлением раствор чистящего средства глубоко проникает в структуру текстильного материала.
  • Тщательная экстракция загрязненного раствора чистящего средства.
  • Быстрое высыхание.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Производительность по площади (м²/ч) 12 - 18
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 9 / 7
Расход воздуха (л/с) 57
Разрежение (кПа) 15
Расход моющего раствора (л/мин) 0,5
Давление распыления (МПа) 0,16 - 0,22
Мощность турбины (Вт) 550
Мощность насоса (Вт) 4
Потребляемая мощность (Вт) 575
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Номин. диаметр аксессуаров ( ) DN 32
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) 35 (7,5 Ач) / 27 (6,0 Aч)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 58 / 81
Зарядный ток (A) 6
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 7,6
Вес (с упаковкой) (кг) 13
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 540 x 332 x 460

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Шланг для распыления/всасывания: 2.5 м
  • Распылительная/всасывающая трубка.: 1 шт., 700 мм, Металл
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Сетчатый фильтр для чистой воды
  • Насадка для мягкой мебели
  • Отсек для хранения таблеток моющего средства.
  • Съемный контейнер 2-в-1 для чистой и грязной воды.
  • Моющее средство: Таблетки RM 760, 2 табл.
  • Пистолет с функцией распыления и всасывания.

Оснащение

  • Фиксатор шланга для транспортировки.
  • Интегрированный органайзер для аксессуаров.
Puzzi 9/1 Bp Adv
Puzzi 9/1 Bp Adv

Видео

Области применения
  • Для интенсивной глубокой очистки обивки мягкой мебели
  • Для промежуточной очистки ковровых напольных покрытий и выведения с них пятен
  • Для очистки всех текстильных поверхностей, включая салоны автомобилей
  • Для интенсивной глубокой очистки обивки автомобильных сидений
  • Для тщательной очистки ковров малой площади
Принадлежности
Чистящее средство
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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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