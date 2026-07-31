Профессиональный кусторез HT 650/36 Bp
Аккумуляторный кусторез НТ 650/36 Вр очень эргономичен, отлично лежит в руке, имеет вращающуюся рукоятку, облегчающую работу с вертикальными стенками изгороди, и создает впечатляющие аккуратные срезы.
Наш аккумуляторный кусторез НТ 650/36 Вр впечатляет высококачественным ножом, лезвия которого вырезаны лазером и заточены с обеих сторон методом алмазной шлифовки. Благодаря 2-ступенчатой регулировке скорости движения лезвий он без проблем справляется с ветками различной толщины и подходит как для обрезки живых изгородей, так и для придания им формы. При этом, поворотная рукоятка позволяет удобно обрезать кусты с боковых сторон, а антиблокировочная система обеспечивает максимальную безопасность труда.
Особенности и преимущества
Эргономичная поворотная ручкаПоворотная задняя рукоятка для удобной обрезки боковых сторон живых изгородей. Уменьшает нагрузку на суставы и препятствует переутомлению.
Нож с защитным чехломЗащитные элементы предотвращают повреждения и повышают безопасность труда. Предотвращается повреждение ножа при выполнении работ вблизи препятствий.
Две скорости движения лезвий2 скорости движения лезвий для оптимальной обрезки разных растений.
Крепление для подвески
- Работа без переутомления благодаря равномерному распределению веса.
- Не ограничивается свобода передвижения пользователя.
Двухсторонние лезвия, вырезаны лазером и заточены с обеих сторон методом алмазной шлифовки
- Идеальные и точные срезы.
- Быстро и без усилий срезает даже толстые ветки.
Бесщеточный электродвигатель
- Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
- Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
- Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
- Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
- Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
- Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
- Безопасен для здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
- Выгоден в эксплуатации, потому что нет затрат на бензин
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Длина ножа (мм)
|650
|Расстояние между зубцами (мм)
|33
|Регулятор скорости вращения
|есть
|Регулятор скорости вращения
|2
|Тип ножа
|лазерная формовка, заточка методом алмазной шлифовки
|Частота движения лезвий (pазр./мин)
|ступень 1: 2800 / ступень 2: 3200
|Напряжение (В)
|36
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 80 (6,0 Aч) / макс. 100 (7,5 Ач)
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|4,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,4
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1130 x 270 x 230
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Защита лезвия
- Защита от порезов
- Направляющая
- Рукоятка: поворотная
- Антиблокировочная система
- Крючок для хранения
Области применения
- Для формировки и обрезки живых изгородей, кустарников и густых зарослей.
- Идеально для использования в парках, приусадебных участках и садах.
Принадлежности
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Запчасти для HT 650/36 Bp
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