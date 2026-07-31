Наш акумуляторний кущоріз НТ 650/36 Вр вражає високоякісним ножом, леза якого вирізані лазером та загострені з обох сторін методом алмазної шліфовки. Завдяки 2-ступінчастому регулюванню швидкості руху лез він без проблем справляється з гілками різної товщини і підходить як для обрізки живої огорожі, так і для створення їм форми. При цьому, поворотна рукоятка дозволяє зручно обрізати кущі з бічних сторін, а антиблокувальна система забезпечує максимальну безпеку праці.