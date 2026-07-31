Професійний кущоріз HT 650/36 Bp

Акумуляторний кущоріз НТ 650/36 Вр дуже ергономічний, відмінно лежить в руці, має обертальну рукоятку, яка полегшує роботу з вертикальними стінками огорожі, і створює вражаючі акуратні зрізи.

Наш акумуляторний кущоріз НТ 650/36 Вр вражає високоякісним ножом, леза якого вирізані лазером та загострені з обох сторін методом алмазної шліфовки. Завдяки 2-ступінчастому регулюванню швидкості руху лез він без проблем справляється з гілками різної товщини і підходить як для обрізки живої огорожі, так і для створення їм форми. При цьому, поворотна рукоятка дозволяє зручно обрізати кущі з бічних сторін, а антиблокувальна система забезпечує максимальну безпеку праці.

Особливості та переваги
Професійний кущоріз HT 650/36 Bp: Ергономічна поворотна ручка
Ергономічна поворотна ручка
Поворотна задня ручка для зручної обрізки бічних сторін живих огорож. Зменшує навантаження на суглоби та перешкоджає перевтомі.
Професійний кущоріз HT 650/36 Bp: Ніж з захисним чохлом
Ніж з захисним чохлом
Захисні елементи запобігають ушкодженням і підвищують безпеку праці. Запобігає пошкодженням ножа при виконанні робіт поблизу перешкод.
Професійний кущоріз HT 650/36 Bp: Дві швидкості руху лез
Дві швидкості руху лез
2 швидкості руху лез для оптимальної обрізки різних рослин.
Кріплення для підвіски
  • Робота без перевтоми завдяки рівномірному розподілу ваги.
  • Не обмежується свобода пересування користувача.
Двосторонні леза, вирізані лазером та заточені з обох сторін методом алмазної шліфовки
  • Ідеальні та точні зрізи.
  • Швидко та без зусиль зрізає навіть товсті гілки.
Безщітковий електродвигун
  • Мінімальні витрати на технічне обслуговування та тривалий термін служби.
  • Низьке виділення тепла і висока ефективність.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
  • За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
  • Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Немає викидів шкідливих речовин та CO2
  • Безпечний для навколишнього середовища та здоров'я користувача.
Значно нижче вібрації в порівнянні з бензиновим інструментом
  • Легкий у використанні оператором протягом тривалого часу.
  • Безпечний для здоров'я користувача.
До 90% менше експлуатаційні витрати та технічне обслуговування, в порівнянні з бензиновим інструментом
  • Вигідний в експлуатації, тому що немає витрат на бензин
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Довжина ножа (мм) 650
Відстань між зуцями (мм) 33
Регулятор швидкості обертання так
Регулятор швидкості обертання 2
Тип ріжучого леза Вирізане лазером, алмазної заточки
Швидкість леза (розр./хв) ступінь 1: 2800 / ступінь 2: 3200
Напруга (В) 36
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 80 (6,0 Aгод) / макс. 100 (7,5 Агод)
Маса (без приладдя) (кг) 4,5
Вага (з упаковкою) (кг) 6,4
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1130 x 270 x 230

Комплектація

  • Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Захист леза
  • Захист від порізів
  • Направляюча
  • Рукоятка: поворотна
  • Антиблокувальна система
  • Гачок для зберігання
Професійний кущоріз HT 650/36 Bp
Професійний кущоріз HT 650/36 Bp
Професійний кущоріз HT 650/36 Bp
Області застосування
  • Для формування та обрізання живих огорож, чагарників і густих заростей.
  • Ідеально для використання в парках, присадибних ділянках та садах.
Аксесуари
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Запчастини для HT 650/36 Bp

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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