Професійний кущоріз HT 650/36 Bp
Акумуляторний кущоріз НТ 650/36 Вр дуже ергономічний, відмінно лежить в руці, має обертальну рукоятку, яка полегшує роботу з вертикальними стінками огорожі, і створює вражаючі акуратні зрізи.
Наш акумуляторний кущоріз НТ 650/36 Вр вражає високоякісним ножом, леза якого вирізані лазером та загострені з обох сторін методом алмазної шліфовки. Завдяки 2-ступінчастому регулюванню швидкості руху лез він без проблем справляється з гілками різної товщини і підходить як для обрізки живої огорожі, так і для створення їм форми. При цьому, поворотна рукоятка дозволяє зручно обрізати кущі з бічних сторін, а антиблокувальна система забезпечує максимальну безпеку праці.
Особливості та переваги
Ергономічна поворотна ручкаПоворотна задня ручка для зручної обрізки бічних сторін живих огорож. Зменшує навантаження на суглоби та перешкоджає перевтомі.
Ніж з захисним чохломЗахисні елементи запобігають ушкодженням і підвищують безпеку праці. Запобігає пошкодженням ножа при виконанні робіт поблизу перешкод.
Дві швидкості руху лез2 швидкості руху лез для оптимальної обрізки різних рослин.
Кріплення для підвіски
- Робота без перевтоми завдяки рівномірному розподілу ваги.
- Не обмежується свобода пересування користувача.
Двосторонні леза, вирізані лазером та заточені з обох сторін методом алмазної шліфовки
- Ідеальні та точні зрізи.
- Швидко та без зусиль зрізає навіть товсті гілки.
Безщітковий електродвигун
- Мінімальні витрати на технічне обслуговування та тривалий термін служби.
- Низьке виділення тепла і висока ефективність.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
- За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
- Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Немає викидів шкідливих речовин та CO2
- Безпечний для навколишнього середовища та здоров'я користувача.
Значно нижче вібрації в порівнянні з бензиновим інструментом
- Легкий у використанні оператором протягом тривалого часу.
- Безпечний для здоров'я користувача.
До 90% менше експлуатаційні витрати та технічне обслуговування, в порівнянні з бензиновим інструментом
- Вигідний в експлуатації, тому що немає витрат на бензин
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Довжина ножа (мм)
|650
|Відстань між зуцями (мм)
|33
|Регулятор швидкості обертання
|так
|Регулятор швидкості обертання
|2
|Тип ріжучого леза
|Вирізане лазером, алмазної заточки
|Швидкість леза (розр./хв)
|ступінь 1: 2800 / ступінь 2: 3200
|Напруга (В)
|36
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 80 (6,0 Aгод) / макс. 100 (7,5 Агод)
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6,4
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1130 x 270 x 230
Комплектація
- Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Захист леза
- Захист від порізів
- Направляюча
- Рукоятка: поворотна
- Антиблокувальна система
- Гачок для зберігання
Області застосування
- Для формування та обрізання живих огорож, чагарників і густих заростей.
- Ідеально для використання в парках, присадибних ділянках та садах.
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Запчастини для HT 650/36 Bp
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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