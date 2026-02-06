Мощная 36-вольтная литий-ионная аккумуляторная батарея, которой оснащается наша машина для подметания ковров CVS 65/1 Bp, обеспечивает ее непрерывную работу на протяжении до 60 минут и возможность очистить за это время ковровое покрытие площадью до 1800 кв. м. Машина прекрасно подходит для очистки иглопробивных и коротковорсных велюровых ковров. Благодаря возможности регулировки положения цилиндрической щетки в зависимости от вида очищаемого покрытия она может без проблем использоваться и для очистки петельных ковров или велюровых ковров с длинным ворсом. Кроме того, оптимальная настройка щетки предотвращает повреждение напольного покрытия и уменьшает износ щетины. Машина CVS 65/1 Bp уже за один проход позволяет достичь результатов уборки, обеспечиваемых щеточным пылесосом, и благодаря низкому уровню шума (56 дБА)) подходит для применения в местах, требующих соблюдения тишины. При этом 2-ступенчатая система фильтрации, состоящая из предварительного фильтра и плоского складчатого фильтра с политетрафторэтиленовым покрытием (соответствует классам L и M), гарантирует работу без подъема пыли. Машина оснащена боковой щеткой для очистки угловых и краевых участков, а также большими колесами. Аккумуляторная батарея и зарядное устройство не входят в комплект поставки.