Машина для підмітання килимів CVS 65/1 Bp
Акумуляторна машина для підмітання килимів CVS 65/1 Bp, призначена для очищення текстильних підлогових покриттів середньої та великої площі. З низьким рівнем шуму і 2-ступінчастою системою фільтрації.
Потужна 36-вольтна літій-іонна акумуляторна батарея, якою оснащується наша машина для підмітання килимів CVS 65/1 Bp, забезпечує її безперервну роботу впродовж до 60 хвилин і можливість очистити за цей час килимове покриття площею до 1800 кв. м. Машина чудово підходить для очищення голкопробивних і коротковорсних велюрових килимів. Завдяки можливості регулювання положення циліндричної щітки залежно від виду покриття, що очищається, її можна без проблем використовувати і для очищення петельних килимів або велюрових килимів з довгим ворсом. Крім того, оптимальне налаштування щітки запобігає пошкодженню підлогового покриття і зменшує знос щетини. Машина CVS 65/1 Bp вже за один прохід дає змогу досягти результатів прибирання, що забезпечуються щітковим пилососом, і завдяки низькому рівню шуму (56 дБа)) підходить для застосування в місцях, що вимагають дотримання тиші. При цьому 2-ступінчаста система фільтрації, що складається з попереднього фільтра і плоского складчастого фільтра з політетрафторетиленовим покриттям (відповідає класам L і M), гарантує роботу без підйому пилу. Машина оснащена бічною щіткою для очищення кутових і крайових ділянок, а також великими колесами. Акумуляторна батарея і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
Особливості та переваги
Автономна робота від батареї
- До 60 хвилин безперервної роботи на одному заряді акумулятора.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Робоча ширина (мм)
|450
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|625
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|1800
|Розрідження (мбар)
|1
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|20
|Споживана потужність (Вт)
|300
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|56
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|36
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|36,9
|Вага (з упаковкою) (кг)
|43,169
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|980 x 675 x 1070
Комплектація
- Відсік для приладдя
Оснащення
- Клас пилу: M
- Автоматичне очищення фільтра
- Регульована циліндрична щітка
Відео
Області застосування
- Офісні приміщення
- Готелі
- Аеропорти