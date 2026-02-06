Машина для підмітання килимів CVS 65/1 Bp

Акумуляторна машина для підмітання килимів CVS 65/1 Bp, призначена для очищення текстильних підлогових покриттів середньої та великої площі. З низьким рівнем шуму і 2-ступінчастою системою фільтрації.

Потужна 36-вольтна літій-іонна акумуляторна батарея, якою оснащується наша машина для підмітання килимів CVS 65/1 Bp, забезпечує її безперервну роботу впродовж до 60 хвилин і можливість очистити за цей час килимове покриття площею до 1800 кв. м. Машина чудово підходить для очищення голкопробивних і коротковорсних велюрових килимів. Завдяки можливості регулювання положення циліндричної щітки залежно від виду покриття, що очищається, її можна без проблем використовувати і для очищення петельних килимів або велюрових килимів з довгим ворсом. Крім того, оптимальне налаштування щітки запобігає пошкодженню підлогового покриття і зменшує знос щетини. Машина CVS 65/1 Bp вже за один прохід дає змогу досягти результатів прибирання, що забезпечуються щітковим пилососом, і завдяки низькому рівню шуму (56 дБа)) підходить для застосування в місцях, що вимагають дотримання тиші. При цьому 2-ступінчаста система фільтрації, що складається з попереднього фільтра і плоского складчастого фільтра з політетрафторетиленовим покриттям (відповідає класам L і M), гарантує роботу без підйому пилу. Машина оснащена бічною щіткою для очищення кутових і крайових ділянок, а також великими колесами. Акумуляторна батарея і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.

Особливості та переваги
Автономна робота від батареї
  • До 60 хвилин безперервної роботи на одному заряді акумулятора.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Робоча ширина (мм) 450
Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм) 625
Теор. продуктивність за площею (м²/год) 1800
Розрідження (мбар) 1
Об'єм сміттєзбірника (л) 20
Споживана потужність (Вт) 300
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 56
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 36
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 36,9
Вага (з упаковкою) (кг) 43,169
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 980 x 675 x 1070

Комплектація

  • Відсік для приладдя

Оснащення

  • Клас пилу: M
  • Автоматичне очищення фільтра
  • Регульована циліндрична щітка
Відео

Області застосування
  • Офісні приміщення
  • Готелі
  • Аеропорти
Аксесуари
