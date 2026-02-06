Потужна 36-вольтна літій-іонна акумуляторна батарея, якою оснащується наша машина для підмітання килимів CVS 65/1 Bp, забезпечує її безперервну роботу впродовж до 60 хвилин і можливість очистити за цей час килимове покриття площею до 1800 кв. м. Машина чудово підходить для очищення голкопробивних і коротковорсних велюрових килимів. Завдяки можливості регулювання положення циліндричної щітки залежно від виду покриття, що очищається, її можна без проблем використовувати і для очищення петельних килимів або велюрових килимів з довгим ворсом. Крім того, оптимальне налаштування щітки запобігає пошкодженню підлогового покриття і зменшує знос щетини. Машина CVS 65/1 Bp вже за один прохід дає змогу досягти результатів прибирання, що забезпечуються щітковим пилососом, і завдяки низькому рівню шуму (56 дБа)) підходить для застосування в місцях, що вимагають дотримання тиші. При цьому 2-ступінчаста система фільтрації, що складається з попереднього фільтра і плоского складчастого фільтра з політетрафторетиленовим покриттям (відповідає класам L і M), гарантує роботу без підйому пилу. Машина оснащена бічною щіткою для очищення кутових і крайових ділянок, а також великими колесами. Акумуляторна батарея і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.