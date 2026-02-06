Поломоечная машина BR 30/4 C BP Pack
Сверхкомпактная аккумуляторная поломойная машина BR 30/4 C Bp Pack с баком на 4 литра и весом всего 14 кг. Оснащена мощным литий-ионным аккумулятором который обеспечивает высокую эффективность и минимальное время заряда.
Как ручная уборка, только намного лучше: наша аккумуляторная поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Bp Pack – это эффективная альтернатива ручной уборке твердых напольных покрытий площадью до 200 м². Машина имеет компактные размеры, малый вес (14 кг) и долговечную литий-ионную батарею (время работы на одном заряде составляет 30 минут). Давление прижима, которое в десять раз больше, по сравнению с обычным мопом, а также высокая скорость вращения цилиндрической щетки (приблизительно 1500 оборотов в минуту), обеспечивают значительно лучшие результаты уборки. Всасывание возможно как при движении вперед, так и назад. При удалении стойких загрязнений всасывающие балки могут быть подняты для продления времени воздействия моющего раствора и обеспечения уборки двухшаговым методом. Как результат, чистые и сухие, следовательно нескользкие полы. Мобильная и беспроводная машина идеально подходит для уборки полов в небольших бутиках, ресторанах, кафе, автозаправочных станциях, отелях, санитарных зонах, кухнях, а также может служить хорошим дополнением к уже имеющимся большим поломойным машинам.
Особенности и преимущества
Высокоскоростная роликовая щетка
- Давление прижима щетки в десять раз выше, чем при ручной чистке.
- Цилиндрическая щетка тщательно очищает даже структурированные напольные покрытия и швы.
- Цилиндрическая щетка автоматически направляет машину вперед, что облегчает ее движение.
Пол сразу сухой после уборки
- Мягкие всасывающие полосы удаляют влагу – при движении вперед и назад.
- Для более интенсивной уборки можно отключить всасывание.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|300
|Ширина всасывающей балки (мм)
|300
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|4 / 4
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|200
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|150
|Тип аккумулятора
|Съемный литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Емкость (Ач)
|7,5
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 35
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|58 / 81
|Зарядный ток (A)
|6
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1270
|Давление прижима щетки (г/см²)
|100
|Расход воды (л/мин)
|0,3
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|макс. 72,4
|Потребляемая мощность (Вт)
|550
|Цвет
|антрацит
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|365 x 345 x 1162
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Колеса для транспортировки
- Вращающаяся щетка: 1 шт.
- 2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.
Оснащение
- Система 2 резервуаров
Видео
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для BR 30/4 C BP Pack
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.