Підлогомийна машина BR 30/4 C BP Pack
Надкомпактна акумуляторна підлогомийна машина BR 30/4 C Bp Pack з баком на 4 літри і вагою всього 14 кг. Оснащена потужним літій-іонним акумулятором який забезпечує високу ефективність і мінімальний час заряду.
Як ручне прибирання, тільки набагато краще: акумуляторна підлогомийно-всмоктуюча машина Karcher BR 30/4 C Bp Pack – це ефективна альтернатива ручному прибиранню твердих підлогових покриттів площею до 200 м². Машина має компактні розміри, малу вагу (14 кг) та довговічну літій-іонну батарею (час роботи на одному заряді складає 30 хвилин). Тиск щітки на підлогу, який в десять разів більший, у порівнянні зі звичайним мопом, а також висока швидкість обертання циліндричної щітки (приблизно 1500 оборотів за хвилину), забезпечують значно кращі результати прибирання. Всмоктування можливе як при русі вперед, так і назад. При видаленні стійких забруднень всмоктуючі балки можуть бути підняті для продовження часу реакції миючого розчину і забезпечення прибирання двокроковим методом. Як результат, чиста і суха, а значить неслизька підлога. Мобільна і бездротова машина ідеально підходить для прибирання підлоги в невеликих бутиках, ресторанах, кафе, автозаправних станціях, готелях, санітарних зонах, кухнях, а також може служити хорошим доповненням до вже наявних великих підлогомийних машин.
Особливості та переваги
Висока швидкість обертання щітки
- У 10 разів більший контактний тиск, ніж при ручному прибиранні.
- Циліндрична щітка ретельно очищає навіть структуровані підлогові покриття і шви.
- Циліндрична щітка автоматично направляє машину вперед, що полегшує її рух.
Підлога відразу суха після прибирання
- М'які всмоктуючі смужки видаляють вологу - при русі вперед і назад.
- Для більш інтенсивного прибирання можна відключити всмоктування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Привід за рахунок обертання щітки
|Робоча ширина щіток (мм)
|300
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|300
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|4 / 4
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|200
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|150
|Тип акумулятора
|Зйомний літій-іонний акумулятор
|Напруга (В)
|36
|Ємність (Ач)
|7,5
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|1
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 35
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв)
|58 / 81
|Зарядний струм (A)
|6
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Частота обертання щітки (об/хв)
|1270
|Тиск прижиму щітки (г/см²)
|100
|Витрата води (л/хв)
|0,3
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|макс. 72,4
|Споживана потужність (Вт)
|550
|Колір
|антрацит
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|365 x 345 x 1162
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки
- Колеса для транспортування
- Обертова щітка: 1 шт.
- 2 всмоктуючі балки, прямі: 1 шт.
Оснащення
- Система 2 резервуарів
Відео
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для BR 30/4 C BP Pack
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.