Профессиональный триммер LT 380/36 Bp

Идеально подходит для труднодоступных мест, и также для ровных участков: наш высокопроизводительный аккумуляторный триммер LT 380/36 Bp чрезвычайно удобен в эксплуатации и универсален для различных задач.

На откосах, вокруг столбов или под парковыми скамейками, возле бордюров: наш аккумуляторный триммер LT 380/36 Bp является идеальным решением для скашивания травы в труднодоступных местах. Этот легкий, но в то же время мощный и простой в управлении инструмент с эргономичной регулируемой рукояткой штурвального типа, отличающийся большой рабочей шириной и длительным временем работы от одного заряда, прекрасно подходит и для обработки больших площадей. При этом, он работает очень тихо, с низким уровнем вибраций и без вредных выбросов в атмосферу.

Особенности и преимущества
Профессиональный триммер LT 380/36 Bp: Эргономичная круглая ручка
Эргономичная круглая ручка
Делает вашу работу комфортной. Подгоняется под комплекцию любого пользователя.
Профессиональный триммер LT 380/36 Bp: Прочная триммерная катушка
Прочная триммерная катушка
Простое удлинение лески путем прижима катушки триммера к почве. Удобная и простая заправка лески.
Профессиональный триммер LT 380/36 Bp: Регулируемая скорость
Регулируемая скорость
Возможность адаптации к различным задачам. Увеличенное время работы.
Удобный плечевой ремень
  • Работа в удобной позе, исключающей переутомление.
  • Сбалансированная конструкция.
Бесщеточный электродвигатель
  • Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
  • Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Сразу готов к работе, благодаря Li-Ion технологии
  • Простой запуск одним нажатием кнопки.
  • Автономная, безопасная, без кабелей.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
  • Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
  • Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
  • Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
  • Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
  • Безопасен для здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
  • Выгоден в эксплуатации, потому что нет затрат на бензин
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Диаметр лески (мм) 1,6
Расширение потока Ударная подача
Регулятор скорости вращения есть
Частота вращения (об/мин) ступень 1: 4600 / ступень 2: 5600
Нож Голова триммера
Диаметр резки (см) 38
Напряжение (В) 36
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 35 (6,0 Aч) / макс. 45 (7,5 Ач)
Вес (без аксессуаров) (кг) 3,5
Вес (с упаковкой) (кг) 5,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1780 x 360 x 250

Комплектация

  • Дополнительная рукоятка
  • Плечевой ремень
  • Шестигранный ключ
  • Катушка с леской
Профессиональный триммер LT 380/36 Bp
Профессиональный триммер LT 380/36 Bp
Профессиональный триммер LT 380/36 Bp

Видео

Области применения
  • Для скашивания травы в труднодоступных местах
  • Для скашивания травы на откосах, вокруг столбов или под парковыми скамейками
  • Для использования на крутых склонах
  • Подходит для скашивания высокой и жесткой травы
Принадлежности
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