Професійний тример LT 380/36 Bp
Ідеально підходить для важкодоступних місць, і також для рівних ділянок: наш високопродуктивний акумуляторний тример LT 380/36 Bp надзвичайно зручний в експлуатації і універсальний для різних завдань.
На схилах, навколо стовпів або під парковими лавками, біля бордюрів: наш акумуляторний тример LT 380/36 Bp є ідеальним рішенням для скошування трави у важкодоступних місцях. Цей легкий, але в той же час потужний і простий в керуванні інструмент з ергономічною регульованою ручкою штурвального типу, що відрізняється великою робочою шириною і тривалим часом роботи від одного заряду, гарно підходить і для обробки великих площ. При цьому, він працює дуже тихо, з низьким рівнем вібрацій і без шкідливих викидів в атмосферу.
Особливості та переваги
Ергономічна кругла ручкаРобить вашу працю комфортною. Підганяється під комплекцію будь-якого користувача.
Міцна тримерна котушкаПростий випуск ліски шляхом притискання котушки триммера до грунту. Зручна та проста заправка ліски.
Змінна швидкістьМожливість адаптації до різних завдань. Збільшений час роботи.
Зручний плечовий ремінь
- Робота в зручній позі, яка виключає перевтому.
- Збалансована конструкція.
Безщітковий електродвигун
- Мінімальні витрати на технічне обслуговування та тривалий термін служби.
- Низьке виділення тепла і висока ефективність.
Відразу готовий до роботи, завдяки Li-Ion технології
- Простий запуск одним натисканням кнопки.
- Автономна, безпечна, без кабелів.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
- За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
- Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Немає викидів шкідливих речовин та CO2
- Безпечний для навколишнього середовища та здоров'я користувача.
Значно нижче вібрації в порівнянні з бензиновим інструментом
- Легкий у використанні оператором протягом тривалого часу.
- Безпечний для здоров'я користувача.
До 90% менше експлуатаційні витрати та технічне обслуговування, в порівнянні з бензиновим інструментом
- Вигідний в експлуатації, тому що немає витрат на бензин
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Діаметр ліски (мм)
|1,6
|Подовження ліски
|Ударна подача
|Регулятор швидкості обертання
|так
|Частота обертання (об/хв)
|ступінь 1: 4600 / ступінь 2: 5600
|Лезо
|Головка тримера
|Діаметр зрізу (см)
|38
|Напруга (В)
|36
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 35 (6,0 Aгод) / макс. 45 (7,5 Агод)
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,6
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1780 x 360 x 250
Комплектація
- Додаткова рукоятка
- Плечовий ремінь
- Шестигранний ключ
- Котушка
Відео
Області застосування
- Для скошування трави у важкодоступних місцях
- Для скошування трави на схилах, навколо стовпів або під парковими лавками
- Для використання на крутих схилах
- Підходить для скошування високої і жорсткої трави
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