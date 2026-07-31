Професійний тример LT 380/36 Bp

Ідеально підходить для важкодоступних місць, і також для рівних ділянок: наш високопродуктивний акумуляторний тример LT 380/36 Bp надзвичайно зручний в експлуатації і універсальний для різних завдань.

На схилах, навколо стовпів або під парковими лавками, біля бордюрів: наш акумуляторний тример LT 380/36 Bp є ідеальним рішенням для скошування трави у важкодоступних місцях. Цей легкий, але в той же час потужний і простий в керуванні інструмент з ергономічною регульованою ручкою штурвального типу, що відрізняється великою робочою шириною і тривалим часом роботи від одного заряду, гарно підходить і для обробки великих площ. При цьому, він працює дуже тихо, з низьким рівнем вібрацій і без шкідливих викидів в атмосферу.

Особливості та переваги
Професійний тример LT 380/36 Bp: Ергономічна кругла ручка
Ергономічна кругла ручка
Робить вашу працю комфортною. Підганяється під комплекцію будь-якого користувача.
Професійний тример LT 380/36 Bp: Міцна тримерна котушка
Міцна тримерна котушка
Простий випуск ліски шляхом притискання котушки триммера до грунту. Зручна та проста заправка ліски.
Професійний тример LT 380/36 Bp: Змінна швидкість
Змінна швидкість
Можливість адаптації до різних завдань. Збільшений час роботи.
Зручний плечовий ремінь
  • Робота в зручній позі, яка виключає перевтому.
  • Збалансована конструкція.
Безщітковий електродвигун
  • Мінімальні витрати на технічне обслуговування та тривалий термін служби.
  • Низьке виділення тепла і висока ефективність.
Відразу готовий до роботи, завдяки Li-Ion технології
  • Простий запуск одним натисканням кнопки.
  • Автономна, безпечна, без кабелів.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
  • За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
  • Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Немає викидів шкідливих речовин та CO2
  • Безпечний для навколишнього середовища та здоров'я користувача.
Значно нижче вібрації в порівнянні з бензиновим інструментом
  • Легкий у використанні оператором протягом тривалого часу.
  • Безпечний для здоров'я користувача.
До 90% менше експлуатаційні витрати та технічне обслуговування, в порівнянні з бензиновим інструментом
  • Вигідний в експлуатації, тому що немає витрат на бензин
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Діаметр ліски (мм) 1,6
Подовження ліски Ударна подача
Регулятор швидкості обертання так
Частота обертання (об/хв) ступінь 1: 4600 / ступінь 2: 5600
Лезо Головка тримера
Діаметр зрізу (см) 38
Напруга (В) 36
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 35 (6,0 Aгод) / макс. 45 (7,5 Агод)
Маса (без приладдя) (кг) 3,5
Вага (з упаковкою) (кг) 5,6
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1780 x 360 x 250

Комплектація

  • Додаткова рукоятка
  • Плечовий ремінь
  • Шестигранний ключ
  • Котушка
Професійний тример LT 380/36 Bp
Професійний тример LT 380/36 Bp
Професійний тример LT 380/36 Bp

Відео

Області застосування
  • Для скошування трави у важкодоступних місцях
  • Для скошування трави на схилах, навколо стовпів або під парковими лавками
  • Для використання на крутих схилах
  • Підходить для скошування високої і жорсткої трави
Аксесуари
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Запчастини для LT 380/36 Bp

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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