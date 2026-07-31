На схилах, навколо стовпів або під парковими лавками, біля бордюрів: наш акумуляторний тример LT 380/36 Bp є ідеальним рішенням для скошування трави у важкодоступних місцях. Цей легкий, але в той же час потужний і простий в керуванні інструмент з ергономічною регульованою ручкою штурвального типу, що відрізняється великою робочою шириною і тривалим часом роботи від одного заряду, гарно підходить і для обробки великих площ. При цьому, він працює дуже тихо, з низьким рівнем вібрацій і без шкідливих викидів в атмосферу.