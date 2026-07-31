Профессиональный высоторез BCU 260/36 Bp
Аккумуляторная мотокоса BCU 260/36 Bp гарантирует легкое кошение даже в самых сложных условиях - высокая луговая трава, разросшиеся сорняки и даже густой кустарник.
Наша аккумуляторная мотокоса BCU 260/36 Bp идеально сочетает в себе высокую функциональность и превосходную эргономику. Аппарат сразу готов к работе и без труда справляется с самыми сложными задачами по кошению, включая высокую луговую траву, разросшиеся сорняки и даже густой кустарник. При этом, благодаря низкому уровню шума, она может применяться в местах, требующих соблюдения тишины. Эргономичная регулируемая рукоятка "велосипедного типа" позволяет без переутомления выполнять большие объемы работ, а переоснащение специальными принадлежностями - использовать инструмент в качестве триммера.
Особенности и преимущества
Эргономичная двуручная рукояткаЛегкий в использовании оператором в течение длительного времени. Оптимальное, сбалансированное распределение веса для работы без переутомления.
Двухплечевой ременьУдобное выполнение продолжительных работ. Распределение веса по большой площади уменьшает нагрузку на организм.
Регулируемая скоростьВозможность адаптации к различным задачам. Увеличенное время работы.
Нож для кустарников
- Высококачественный долговечный нож из закаленной стали.
Прочная триммерная катушка
- Может использоваться как триммер при комплектации дополнительными аксессуарами (катушка с леской и защитный кожух).
Бесщеточный электродвигатель
- Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
- Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Сразу готов к работе, благодаря Li-Ion технологии
- Простой запуск одним нажатием кнопки.
- Автономная, безопасная, без кабелей.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
- Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
- Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
- Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
- Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
- Безопасен для здоровья пользователя.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Число лезвий
|3
|Частота вращения (об/мин)
|ступень 1: 4600 / ступень 2: 5600
|Стримерный резак
|Нож
|Рабочий диаметр (см)
|26
|Напряжение (В)
|36
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 55 (6,0 Aч) / макс. 70 (7,5 Ач)
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|4,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,9
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1803 x 644 x 364
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Эргономичная двуручная рукоятка
- Двухплечевой ремень
- Шестигранный ключ
- Нож для кустарников
Видео
Области применения
- Высокая луговая трава, разросшиеся сорняки и даже густой кустарник
- Для удаления травы и густых зарослей в труднодоступных местах
- Для скашивания травы и густых зарослей на крутых склонах
Принадлежности
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