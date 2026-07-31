Наша аккумуляторная мотокоса BCU 260/36 Bp идеально сочетает в себе высокую функциональность и превосходную эргономику. Аппарат сразу готов к работе и без труда справляется с самыми сложными задачами по кошению, включая высокую луговую траву, разросшиеся сорняки и даже густой кустарник. При этом, благодаря низкому уровню шума, она может применяться в местах, требующих соблюдения тишины. Эргономичная регулируемая рукоятка "велосипедного типа" позволяет без переутомления выполнять большие объемы работ, а переоснащение специальными принадлежностями - использовать инструмент в качестве триммера.