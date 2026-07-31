Наша акумуляторна мотокоса BCU 260/36 Bp ідеально поєднує в собі високу функціональність та чудову ергономіку. Апарат відразу готовий до роботи і без зусиль справляється з найскладнішими завданнями з косіння, включаючи високу лугову траву, хащі бур'янів і навіть густий чагарник. При цьому, завдяки низькому рівню шуму, вона може застосовуватися в місцях, що вимагають дотримання тиші. Ергономічна регульована рукоятка "велосипедного типу" дозволяє без перевтоми виконувати великі обсяги робіт, а переоснащеним спеціальним приладдям - використовувати інструмент як тример.