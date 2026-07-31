Професійний висоторіз BCU 260/36 Bp
Акумуляторна мотокоса BCU 260/36 Bp гарантує легке косіння навіть в найскладніших умовах - висока лугова трава, хащі бур'янів і навіть густий чагарник.
Наша акумуляторна мотокоса BCU 260/36 Bp ідеально поєднує в собі високу функціональність та чудову ергономіку. Апарат відразу готовий до роботи і без зусиль справляється з найскладнішими завданнями з косіння, включаючи високу лугову траву, хащі бур'янів і навіть густий чагарник. При цьому, завдяки низькому рівню шуму, вона може застосовуватися в місцях, що вимагають дотримання тиші. Ергономічна регульована рукоятка "велосипедного типу" дозволяє без перевтоми виконувати великі обсяги робіт, а переоснащеним спеціальним приладдям - використовувати інструмент як тример.
Особливості та переваги
Ергономічна двуручная рукояткаЛегкий у використанні оператором протягом тривалого часу. Оптимальний, збалансований розподіл ваги для роботи без перевтоми.
Двоплічний реміньЗручне виконання тривалих робіт. Розподіл ваги по великій площі зменшує навантаження на організм.
Змінна швидкістьМожливість адаптації до різних завдань. Збільшений час роботи.
Ніж для чагарників
- Високоякісний довговічний ніж з загартованої сталі.
Міцна тримерна котушка
- Може використовуватися як тример при комплектації додатковими аксесуарами (катушка з ліскою та захисний корпус).
Безщітковий електродвигун
- Мінімальні витрати на технічне обслуговування та тривалий термін служби.
- Низьке виділення тепла і висока ефективність.
Відразу готовий до роботи, завдяки Li-Ion технології
- Простий запуск одним натисканням кнопки.
- Автономна, безпечна, без кабелів.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
- За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
- Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Немає викидів шкідливих речовин та CO2
- Безпечний для навколишнього середовища та здоров'я користувача.
Значно нижче вібрації в порівнянні з бензиновим інструментом
- Легкий у використанні оператором протягом тривалого часу.
- Безпечний для здоров'я користувача.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Кількість лопаток ножа
|3
|Частота обертання (об/хв)
|ступінь 1: 4600 / ступінь 2: 5600
|Різак-стример
|Лезо
|Робочий діаметр (см)
|26
|Напруга (В)
|36
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 55 (6,0 Aгод) / макс. 70 (7,5 Агод)
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6,9
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1803 x 644 x 364
Комплектація
- Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Ергономічна двуручная рукоятка
- Двоплічний ремінь
- Шестигранний ключ
- Ніж для чагарників
Відео
Області застосування
- Висока лугова трава, хащі бур'янів і навіть густий чагарник
- Для видалення трави та густих заростей у важкодоступних місцях
- Для скошування трави та густих заростей на крутих схилах
Аксесуари
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