Професійний висоторіз BCU 260/36 Bp

Акумуляторна мотокоса BCU 260/36 Bp гарантує легке косіння навіть в найскладніших умовах - висока лугова трава, хащі бур'янів і навіть густий чагарник.

Наша акумуляторна мотокоса BCU 260/36 Bp ідеально поєднує в собі високу функціональність та чудову ергономіку. Апарат відразу готовий до роботи і без зусиль справляється з найскладнішими завданнями з косіння, включаючи високу лугову траву, хащі бур'янів і навіть густий чагарник. При цьому, завдяки низькому рівню шуму, вона може застосовуватися в місцях, що вимагають дотримання тиші. Ергономічна регульована рукоятка "велосипедного типу" дозволяє без перевтоми виконувати великі обсяги робіт, а переоснащеним спеціальним приладдям - використовувати інструмент як тример.

Особливості та переваги
Професійний висоторіз BCU 260/36 Bp: Ергономічна двуручная рукоятка
Ергономічна двуручная рукоятка
Легкий у використанні оператором протягом тривалого часу. Оптимальний, збалансований розподіл ваги для роботи без перевтоми.
Професійний висоторіз BCU 260/36 Bp: Двоплічний ремінь
Двоплічний ремінь
Зручне виконання тривалих робіт. Розподіл ваги по великій площі зменшує навантаження на організм.
Професійний висоторіз BCU 260/36 Bp: Змінна швидкість
Змінна швидкість
Можливість адаптації до різних завдань. Збільшений час роботи.
Ніж для чагарників
  • Високоякісний довговічний ніж з загартованої сталі.
Міцна тримерна котушка
  • Може використовуватися як тример при комплектації додатковими аксесуарами (катушка з ліскою та захисний корпус).
Безщітковий електродвигун
  • Мінімальні витрати на технічне обслуговування та тривалий термін служби.
  • Низьке виділення тепла і висока ефективність.
Відразу готовий до роботи, завдяки Li-Ion технології
  • Простий запуск одним натисканням кнопки.
  • Автономна, безпечна, без кабелів.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
  • За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
  • Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Немає викидів шкідливих речовин та CO2
  • Безпечний для навколишнього середовища та здоров'я користувача.
Значно нижче вібрації в порівнянні з бензиновим інструментом
  • Легкий у використанні оператором протягом тривалого часу.
  • Безпечний для здоров'я користувача.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Кількість лопаток ножа 3
Частота обертання (об/хв) ступінь 1: 4600 / ступінь 2: 5600
Різак-стример Лезо
Робочий діаметр (см) 26
Напруга (В) 36
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 55 (6,0 Aгод) / макс. 70 (7,5 Агод)
Маса (без приладдя) (кг) 4,2
Вага (з упаковкою) (кг) 6,9
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1803 x 644 x 364

Комплектація

  • Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Ергономічна двуручная рукоятка
  • Двоплічний ремінь
  • Шестигранний ключ
  • Ніж для чагарників
Професійний висоторіз BCU 260/36 Bp
Професійний висоторіз BCU 260/36 Bp
Професійний висоторіз BCU 260/36 Bp

Відео

Області застосування
  • Висока лугова трава, хащі бур'янів і навіть густий чагарник
  • Для видалення трави та густих заростей у важкодоступних місцях
  • Для скошування трави та густих заростей на крутих схилах
Аксесуари
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Запчастини для BCU 260/36 Bp

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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