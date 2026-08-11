Навіщо мати багато акумуляторів, коли достатньо всього одного: змінний акумулятор 36 В/5 А·год від Kärcher можна використовувати у всіх пристроях на платформі 36 V Kärcher Battery Power. Це економить кошти на покупку декількох батарей. Акумулятор працює на літій-іонних елементах. Саморозряд батареї і втрата ємності через частковий розряд (ефект пам'яті) також залишилися в минулому. Інноваційна технологія контролю в реальному часі "Real Time" з будованим РК-дисплеєм відображає час роботи, що залишився, необхідну кількість часу на підзарядку і поточний рівень заряду – в залежності від пристрою, який використовується. А завдяки приємним на дотик м'яким елементам корпусу акумулятор не ковзає навіть на гладких або похилих поверхнях.