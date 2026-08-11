Акумулятор 36 В 5,0 A
Змінний акумулятор 36 В/5 А·год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для всіх пристроїв на платформі Kärcher Battery Power 36 В.
Навіщо мати багато акумуляторів, коли достатньо всього одного: змінний акумулятор 36 В/5 А·год від Kärcher можна використовувати у всіх пристроях на платформі 36 V Kärcher Battery Power. Це економить кошти на покупку декількох батарей. Акумулятор працює на літій-іонних елементах. Саморозряд батареї і втрата ємності через частковий розряд (ефект пам'яті) також залишилися в минулому. Інноваційна технологія контролю в реальному часі "Real Time" з будованим РК-дисплеєм відображає час роботи, що залишився, необхідну кількість часу на підзарядку і поточний рівень заряду – в залежності від пристрою, який використовується. А завдяки приємним на дотик м'яким елементам корпусу акумулятор не ковзає навіть на гладких або похилих поверхнях.
Особливості та переваги
Інноваційна технологія реального часуВбудований РК-дисплей постійно відображає стан заряду, час до закінчення процесу заряду і поточний запас часу роботи.
Акумуляторна платформа Kärcher 36 ВСумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторної платформі Battery Power 36 В. Для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power+ 36 В.
Потужні літій-іонні акумуляторні елементиЛітій-іонний акумулятор гарантує постійну потужність і характеризується низьким саморозрядом і відсутністю ефекту пім яті.
Автоматичний режим зберігання
- Продовжує термін служби елементів акумулятора.
Клас захисту IPX 5 — захищений від бризок води
- Надійний захист при використанні в умовах з можливістю потрапляння струменів води.
Ефективний контроль температури
- Ефективний розподіл тепла, що виділяється і інтелектуальна система управління акумулятором гарантують максимальну енерговіддачу.
Система інтелектуального моніторингу стану акумуляторних елементів
- Захищає акумулятор від перевантаження, перегріву і сильного розряду.
Міцний корпус
- Корпуси акумуляторів Kärcher відрізняються високою стійкістю до ударів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|36
|Ємність (Ач)
|5
|Джерело енергії (В т.ч)
|180
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,505
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,742
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 88 x 118
Відео
Сумісна техніка
- NT 22/1 Ap Bp L
- Puzzi 2/1 Bp
- Puzzi 9/1 Bp
- Puzzi 9/1 Bp Adv
- T 10/1 Bp
- T 15/1 Bp
- WD 3 Battery
- Універсальний зарядний пристрій Battery Power+ 18/36
- Швидкозарядний комплект 36 В 2,5 А
- Швидкозарядний комплект 36 В 5,0 А
- Швидкозарядний пристрій Battery Power + 36/60
- Швидкозарядний пристрій для акумулятора 36 В 2,5 А