Аксесуари для господарських пилососів

Фільтри

Картриджні та плоскі складчасті фільтри Kärcher вражають великою площею фільтрації при невеликому розмірі та можуть бути легко замінені без додаткових інструментів. Для нових господарських пилососів Kärcher тепер замість паперових мішечних фільтрів використовуються флісові фільтр-мішки, які вражають додатковими перевагами: вони міцніші на розрив і забезпечують кращий ступінь фільтрації.

У таблиці нижче ви легко підберете потрібний фільтр згідно артикулу вашого апарату.