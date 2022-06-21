Аксесуари для господарських пилососів
Kärcher пропонує великий асортимент аксесуарів для господарських пилососів для виконання різних завдань прибирання. Щітки, насадки для підлоги, комплекти для прибирання в автомобілі, подовжувальні шланги та ін. - все для зручності та розширення сфери застосування господарських пилососів. Для акумуляторних пилососів вологого та сухого прибирання доступні акумулятори різних розмірів та зарядні пристрої.
Оригінальні аксесуари Kärcher WD роблять пилососи для вологого та сухого прибирання ще більш універсальними.
Будь-то вузькі місця в салоні автомобіля, підключення електроінструменту або збирання пилу під час свердління. Тільки з правильними аксесуарами господарські пилососи можуть продемонструвати свою повну багатофункціональність, не залишаючи бруду жодного шансу. Аксесуари були спеціально розроблені для пилососів сухого та вологого прибирання Kärcher. Разом з апаратами вони забезпечують вражаючу ефективність очищення та розширюють можливості застосування.
Фільтри
Картриджні та плоскі складчасті фільтри Kärcher вражають великою площею фільтрації при невеликому розмірі та можуть бути легко замінені без додаткових інструментів. Для нових господарських пилососів Kärcher тепер замість паперових мішечних фільтрів використовуються флісові фільтр-мішки, які вражають додатковими перевагами: вони міцніші на розрив і забезпечують кращий ступінь фільтрації.
У таблиці нижче ви легко підберете потрібний фільтр згідно артикулу вашого апарату.
Який фільтр та фільтр-мішок підходять для пилососу WD?
Комплекти аксесуарів
Комплекти аксесуарів Kärcher дуже практичні та універсальні: завдяки різним насадкам можна швидко та просто вирішити найрізноманітніші завдання з очищення. Наприклад, повне прибирання салону автомобіля можливе за допомогою комплекту для чищення салону автомобіля.
Насадки
Спеціально розроблені насадки також гарантують ідеальні результати очищення: наприклад, насадка для підлоги, що перемикається, гарантує швидке прибирання бруду - сухого чи вологого, дрібного чи великого.
Аксесуари для спеціального застосування
Особливі області застосування вимагають особливих рішень: пиловловлювач Kärcher, наприклад, забезпечує безпечне та безпилове свердління на всіх стандартних ділянках стін та стель за рахунок всмоктування бурового пилу безпосередньо в отвір.
Аксесуари для акумуляторних пилососів для вологого та сухого прибирання
Необмежена свобода: завдяки змінним батареям і швидкозарядним пристроям платформи Kärcher Battery Power на 18 В або 36 В пилососи для вологого та сухого прибирання, що працюють від батарей, готові до використання в будь-який час, навіть якщо поблизу немає розетки.
А для ще більшої гнучкості батареї також можна використовувати в інших пристроях акумуляторної платформи Kärcher Battery Power на 18 В або 36 В.
Тут ви можете знайти всі аксесуари для господарських пилососів вологого та сухого прибирання.
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