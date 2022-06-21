Аксессуары для хозяйственных пылесосов
Kärcher предлагает большой ассортимент аксессуаров для хозяйственных пылесосов для выполнения разных задач уборки. Щетки, насадки для пола, комплекты для уборки в автомобиле, удлинительные шланги и др. - все для удобства и расширения сферы применения хозяйственных пылесосов. Для аккумуляторных пылесосов влажной и сухой уборки доступны аккумуляторы разных размеров и зарядные устройства.
Оригинальные аксессуары Kärcher WD делают пылесосы для влажной и сухой уборки еще более универсальными
Будь-то узкие места в салоне автомобиля, подключение электроинструмента или сбор пыли во время сверления. Только с правильными аксессуарами хозяйственные пылесосы могут продемонстрировать свою полную многофункциональность, не оставляя грязи ни единого шанса. Аксессуары были специально разработаны для пылесосов сухой и влажной уборки Kärcher. Вместе с аппаратами они обеспечивают впечатляющую эффективность очистки и расширяют возможности применения.
Фильтры
Картриджные и плоские складчатые фильтры Kärcher впечатляют большой площадью фильтрации при небольшом размере и могут быть легко заменены без дополнительных инструментов. Для новых хозяйственных пылесосов Kärcher теперь вместо бумажных мешочных фильтров используются флисовые фильтр-мешки, которые впечатляют дополнительными преимуществами: они более прочные на разрыв и обеспечивают лучшую степень фильтрации.
В таблице ниже вы легко подберете нужный фильтр по артикулу вашего аппарата.
Какой фильтр и фильтр-мешок подходят для пылесоса WD?
Комплекты аксессуаров
Комплекты аксессуаров Kärcher очень практичны и универсальны: благодаря различным насадкам можно быстро и просто решить самые разнообразные задачи по очистке. Например, полная уборка салона автомобиля возможна с помощью комплекта для чистки салона автомобиля.
Насадки
Специально разработанные насадки также гарантируют отличные результаты уборки: например, переключаемая насадка для пола гарантирует быстрый и без остатка сбор сухой или влажной, мелкой или крупной грязи.
Аксессуары для специального применения
Особые области применения требуют особых решений: пылеуловитель Kärcher, например, обеспечивает безопасное и беспыльное сверление на всех стандартных участках стен и потолков за счет всасывания буровой пыли непосредственно в отверстие.
Аксессуары для аккумуляторных пылесосов для влажной и сухой уборки
Неограниченная свобода: благодаря сменным аккумуляторам и устройствам быстрой зарядки платформы Kärcher Battery Power на 18 В или 36 В аккумуляторные пылесосы для сухой и влажной уборки готовы к работе в любое время, даже если поблизости нет розетки.
А для еще большей гибкости аккумуляторы также можно использовать в других устройствах аккумуляторной платформы Kärcher Battery Power 18 В или 36 В.
Здесь вы можете найти все аксессуары для хозяйственных пылесосов влажной и сухой уборки.
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