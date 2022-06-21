Аксессуары для хозяйственных пылесосов

Фильтры

Картриджные и плоские складчатые фильтры Kärcher впечатляют большой площадью фильтрации при небольшом размере и могут быть легко заменены без дополнительных инструментов. Для новых хозяйственных пылесосов Kärcher теперь вместо бумажных мешочных фильтров используются флисовые фильтр-мешки, которые впечатляют дополнительными преимуществами: они более прочные на разрыв и обеспечивают лучшую степень фильтрации.

В таблице ниже вы легко подберете нужный фильтр по артикулу вашего аппарата.