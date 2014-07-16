Полив саду
Потужні зрошувальні насоси
Високопродуктивні насоси Kärcher прекрасно підходять для поливу саду водою з місцевих джерел, наприклад, цистерни або ємності для збору дощової води. Зручність управління забезпечується практичним ножним вимикачем.
Пропоновані Kärcher насоси для саду серії BP Garden забезпечують зручний і економічний полив, а насоси для будинку і саду (серія BP Home & Garden), крім того, здатні постачати весь будинок водою господарського призначення. Вони автоматично включаються при відборі води і відключаються при його припиненні. У поєднанні з підходящою ємністю вони забезпечують надійне водопостачання пральної машини або змивного бачка, а постійний робочий тиск дозволяє одночасно використовувати їх і для поливу саду. Найбільш ефективними є багатоступінчасті насоси, що споживають при рівній продуктивності на 30% менше електроенергії, ніж звичайні інжекторні насоси. Ще більшу економію забезпечують моделі eco!оgic з нульовим енергоспоживанням в режимі очікування.
Новий підхід до зрошування: дощ від Kärcher
Широкий асортимент насосного та зрошувального обладнання Kärcher не залишить байдужим жодного садівника! Всі наші вироби оптимально поєднуються один з одним і забезпечують відповідальне, раціональне поводження з цінними водними ресурсами. Інноваційні технічні рішення і прецизійні датчики гарантують витрату води в необхідних рослинам обсягах. Kärcher пропонує все необхідне для ефективного й екологічного зрошення: насоси, розпилювачі, дощувачі, шланги і пристосування для їх зберігання, з'єднувальні елементи, блоки управління поливом і т. д. Який би продукт з асортименту Kärcher Ви не вибрали, Ваш вибір завжди буде вдалим.
Система зрошення Kärcher Rain System®
Клумби і газони, чагарники або живоплоти, - нова інтелектуальна система зрошення від Kärcher гарантує цілеспрямований полив будь-яких рослин залежно від їх потреби у воді і вологості грунту. Система зрошення Kärcher Rain System® поєднує переваги систем традиційного і крапельного поливу. У цій системі, що працює під тиском до 4 бар, використовується ПВХ-шланг діаметром 1/2 ", на якому встановлюються забезпечені манжетами форсунки і крапельниці. Для захисту від надмірного тиску і частинок бруду шланг може бути додатково оснащений редуктором і фільтром. Система Kärcher Rain System®, адаптується до садів будь-яких видів і розмірів, чудово поєднується з блоком управління SensoTimer, що забезпечує зрошення залежно від вологості грунту.
Відповідні апарати та аксесуари
Насоси для саду
Для оптимального поливу саду.
Напірний погружний насос
Для поливу водою з альтернативних джерел.