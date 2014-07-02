Насос для свердловини BP 4 Deep Well

Глибинний насос ВР 4 Deepwell - ідеально підходить для використання підземних вод з (глибоких) свердловин.

Глибинний насос ВР 4 Deepwell ідеально підходить для використання альтернативних джерел води - глибоких свердловин. Підходить для зрошення саду, а також - у поєднанні з автоматикою - для водопостачання в будинку. Має дуже міцний корпус і різьбові з'єднання з нержавіючої сталі. Вбудований фільтр попереднього очищення води і спеціальна "нога" захищає насос від забруднення. Прикладений канат 15 м можна легко прикріпити до насоса. Вбудований зворотний клапан. Продуктивність 4600 л/год, тиск 4,3 бар.

Особливості та переваги
Насос для свердловини BP 4 Deep Well: Корпус насоса і різьбові з'єднання з нержавіючої сталі
Збільшений життєвий цикл і висока ударостійкість
Насос для свердловини BP 4 Deep Well: Оснащений з'єднувальним елементом і зворотним клапаном.
Швидке підключення шланга 3 / 4 " або 1 " до насоса.
Насос для свердловини BP 4 Deep Well: Спеціальна опора для монтажу
Надійний захист від бруду при опусканні й установці насоса.
Перемикач включення / вимикання в кінець кабелю
  • Зручна і безпечна експлуатація насоса.
Включає 15 метрів троса для кріплення
  • Для надійної фіксації насоса
Вбудований фільтр попереднього очищення
  • Захищає насос від забруднення і тим самим збільшує термін служби і надійність в роботі.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 700
Макс. продуктивність (л/год) < 4600
Висота подачі (м) 43
Тиск (бар) макс. 4,3
Глибина занурення (м) макс. 12
Мінімальний діаметр свердловинної труби (мм) 150
Температура подачі (°C) макс. 35
З'єднувальна різьба G1
Довжина кабелю (м) 15
Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Колір срібний
Маса (без приладдя) (кг) 7,14
Вага (з упаковкою) (кг) 11,452
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 105 x 105 x 710

Комплектація

  • З'єднувальний шланг розміром 1 ″, ¾ ″ із затискачем для шланга
  • Включає 30-метровий трос для кріплення

Оснащення

  • Інтегрований зворотний клапан
  • Корпус насоса і різьбові з'єднання з нержавіючої сталі
  • Спеціальна опора для монтажу
  • Вбудований фільтр попереднього очищення
  • Можливість використання кріпильного тросу
  • Окремий вимикач увімкнення / вимкнення на кінці кабелю
Насос для свердловини BP 4 Deep Well
Області застосування
  • Полив саду завдяки забору води з колодязя
Аксесуари
Запчастини для BP 4 Deep Well

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Загальна інформація
