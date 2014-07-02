Насос для свердловини BP 4 Deep Well
Глибинний насос ВР 4 Deepwell - ідеально підходить для використання підземних вод з (глибоких) свердловин.
Глибинний насос ВР 4 Deepwell ідеально підходить для використання альтернативних джерел води - глибоких свердловин. Підходить для зрошення саду, а також - у поєднанні з автоматикою - для водопостачання в будинку. Має дуже міцний корпус і різьбові з'єднання з нержавіючої сталі. Вбудований фільтр попереднього очищення води і спеціальна "нога" захищає насос від забруднення. Прикладений канат 15 м можна легко прикріпити до насоса. Вбудований зворотний клапан. Продуктивність 4600 л/год, тиск 4,3 бар.
Особливості та переваги
Корпус насоса і різьбові з'єднання з нержавіючої сталіЗбільшений життєвий цикл і висока ударостійкість
Оснащений з'єднувальним елементом і зворотним клапаном.Швидке підключення шланга 3 / 4 " або 1 " до насоса.
Спеціальна опора для монтажуНадійний захист від бруду при опусканні й установці насоса.
Перемикач включення / вимикання в кінець кабелю
- Зручна і безпечна експлуатація насоса.
Включає 15 метрів троса для кріплення
- Для надійної фіксації насоса
Вбудований фільтр попереднього очищення
- Захищає насос від забруднення і тим самим збільшує термін служби і надійність в роботі.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|700
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 4600
|Висота подачі (м)
|43
|Тиск (бар)
|макс. 4,3
|Глибина занурення (м)
|макс. 12
|Мінімальний діаметр свердловинної труби (мм)
|150
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|З'єднувальна різьба
|G1
|Довжина кабелю (м)
|15
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|срібний
|Маса (без приладдя) (кг)
|7,14
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,452
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|105 x 105 x 710
Комплектація
- З'єднувальний шланг розміром 1 ″, ¾ ″ із затискачем для шланга
- Включає 30-метровий трос для кріплення
Оснащення
- Інтегрований зворотний клапан
- Корпус насоса і різьбові з'єднання з нержавіючої сталі
- Спеціальна опора для монтажу
- Вбудований фільтр попереднього очищення
- Можливість використання кріпильного тросу
- Окремий вимикач увімкнення / вимкнення на кінці кабелю
Області застосування
- Полив саду завдяки забору води з колодязя
Аксесуари
Запчастини для BP 4 Deep Well
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.