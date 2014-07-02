Насос для скважины BP 4 Deep Well
Глубинный насос BP 4 Deep Well идеально подходит для использования подземных вод из (глубоких) скважин для полива сада. С корпусом из нержавеющей стали, специальной опоры, предотвращающей загрязнение насоса.
Глубинный насос BP 4 Deep Well идеально подходит для использования альтернативных источников воды. Он подходит, как для полива сада, так и для домового водоснабжения. Использование подземных вод из ваших собственных глубоких скважин экономит потребление ценной питьевой воды. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, резьбовые соединения являются очень прочными. Встроенный фильтр предварительной очистки и монтажная опора надежно защищают подачу воды от загрязнения во время и после установки. Дополнительный 15 м кабель может быть присоединен к насосу и, таким образом, позволяет легко установить насос в шахте скважины. Насос удобен и безопасен в работе благодаря системе включение / выключение на конце кабеля. Соеденительный шланг для подключения или к 3/4 ", или к 1" поставляется в комплекте. Встроенный обратный клапан. Производительность 4600 л/ч, давление 4,3 бара.
Особенности и преимущества
Корпус из нержавеющей стали насос и резьбовые соединенияУвеличенный жизненный цикл и высокая ударопрочность
Оснащен соеденительным элементом и обратным клапаном.Быстрое подключение шланга 3/4" или 1" к насосу.
Специльная опора для монтажаНадежная защита от грязи при опускании и установке насоса.
Переключатель включение / выключение в конеце кабеля
- Удобная и безопасная эксплуатация насоса.
Включает 15 метров троса для крепления
- Для надежной фиксации насоса
Встроенный фильтр предварительной очистки
- Защищает насос от загрязнения и тем самым увеличивает срок службы и надежность в работе.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|700
|Макс. производительность (л/ч)
|< 4600
|Высота подачи (м)
|43
|Давление (бар)
|макс. 4,3
|Глубина погружения (м)
|макс. 12
|Минимальный диаметр трубы скважины (мм)
|150
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Соединительная резьба
|G1
|Длина кабеля (м)
|15
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|серебряный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,14
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,452
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|105 x 105 x 710
Комплектация
- Соединительный элемент для шланга размером 1 ″, ¾ ″ с зажимом
- Включает 30 метров троса для крепления
Оснащение
- Интегрированный обратный клапан
- Корпус из нержавеющей стали насос и резьбовые соединения
- Специльная опора для монтажа
- Встроенный фильтр предварительной очистки
- Возможность использования крепежного троса
- Отдельный переключатель включения / выключения на конце кабеля
Области применения
- Полив сада благодаря забору воды из колодца
Принадлежности
Запчасти для BP 4 Deep Well
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.