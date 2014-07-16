Домовое водоснабжение
Насосы для домового водоснабжения
Kärcher предлагает насосы для автоматического снабжения водой хозяйственного назначения точек отбора воды в доме (например, туалета, стиральной машины и крана для присоединения поливочного шланга). Насосы автоматически включаются при отборе воды и отключаются после его прекращения. Модели eco!ogic не потребляют электроэнергию в режиме ожидания, что способствует экономии семейного бюджета и охране окружающей среды.
Рациональный и экологичный подход к водоснабжению
Предлагаемые Kärcher насосы для дома и сада серии BP Home & Garden способствуют сбережению водных ресурсов. Эти аппараты – удобное, эффективное и экологичное решение для снабжения водой хозяйственного назначения туалетов, стиральных машин и кранов, используемых для полива сада.
Подходящие аппараты и принадлежности
Насос BP 4 H&G
Идеальное решение для экономного альтернативного водоснабжения.
Входной фильтр для насосов
Защищает насос от песка и крупных частиц грязи.
Всасывающая гарнитура
Спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном.
Насос для дома и сада
Идеальное решение для экономного альтернативного водоснабжения.