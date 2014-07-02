Насосная станция нового поколения BP 3 Home&Garden, в которой применены самые передовые технические решения, обеспечивающие для потребителя повышенное удобство, комфорт и надежность. Насос обеспечивает бесперебойное орошение сада и постоянное давление воды, необходимое для водоснабжения дома. Модель работает только тогда, когда это необходимо, и автоматически отключается, когда необходимость в подаче воды отсутствует. Благодаря возможности присоединить сразу два шланга, насос можно использовать одновременно для двух задач – например, ручного полива и орошения газона дождевателем. Модель оснащена входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода», обеспечивает постоянное давление и не требует технического обслуживания. Ножной переключатель и звукопоглощающие резиновые ножки дают дополнительный комфорт. При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы.