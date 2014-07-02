Насос для води BP 3 Home & Garden
Міцний і високопродуктивний насос BP 3 Home & Garden є ідеальним рішенням для зрошення саду або для господарсько-питного водопостачання будинку.
Насосна станція нового покоління, в якій застосовані передові технічні рішення, що забезпечують для споживача підвищену зручність, комфорт і надійність. Насос забезпечує безперебійне зрошення саду і постійний тиск води, необхідний для водопостачання будинку. Модель працює тільки тоді, коли це необхідно, і автоматично відключається, коли необхідність в подачі води відсутня. Завдяки можливості приєднати відразу два шланга, насос можна використовувати одночасно для двох завдань - наприклад, ручного поливу і зрошення газону дощувачем. Модель оснащена вхідним фільтром, зворотним клапаном і захистом від «сухого ходу», забезпечує постійний тиск і не вимагає технічного обслуговування. Перемикач і звукопоглинальні гумові ніжки забезпечують додатковий комфорт. При виникненні несправності спеціальний індикатор показує, де знаходиться її причина - з боку всмоктування або з напірної сторони. Високоякісні матеріали гарантують довгий термін служби.
Особливості та переваги
Для використання в домашніх умовахНадійне постачання води для дому та постійний тиск для поливу саду
Безпечний і міцнийЗ попереднім фільтром, зворотним клапаном і захистом від сухого ходу.
Автоматичний старт / стопНасос запускається і зупиняється автоматично по мірі необхідності.
Оптимальне всмоктування
- Насос легко всмоктує воду з глибини 8 м.
Дисплей для контролю помилок
- Несправності відображаються на дисплеї
Два виходи для води
- Функціональне використання, наприклад, полив газону через жощувач і одночасний полив саду зі шлангу
Гнучкий з'єднувальний адаптер
- Різні способи монтажу для оптимальної прокладки шлангів.
Зручна кнопка вкл/викл
- Зручна кнопка вкл/викл
Ергономічна ручка
- Простота в обслуговуванні і транспортуванні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|800
|Макс. продуктивність (л/год)
|< 3300
|Висота подачі (м)
|40
|Тиск (бар)
|макс. 4
|Висота всмоктування (м)
|8
|Температура подачі (°C)
|макс. 35
|З'єднувальна різьба
|G1
|Довжина кабелю (м)
|1,85
|Напруга (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|10,19
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,833
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 540 x 373
Комплектація
- З'єднувальний адаптер для G1 насосів
Оснащення
- Оптимізований з'єднувальний патрубок
- Зручна кнопка вкл/викл
- Автоматичний запуск / зупинка
- Вхідний фільтр і зворотний клапан
- Захист від сухого ходу
- Велика горловина
- Ергономічна ручка для перенесення
- Зберігання кабелю
- Дисплей для контролю помилок
- Два виходи для води
- Використання гуми для зменшення шуму
Відео
Області застосування
- Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
- Для водопостачання унітазу та пральної машини.
Аксесуари
Запчастини для BP 3 Home & Garden
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.