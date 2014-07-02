Насосна станція нового покоління, в якій застосовані передові технічні рішення, що забезпечують для споживача підвищену зручність, комфорт і надійність. Насос забезпечує безперебійне зрошення саду і постійний тиск води, необхідний для водопостачання будинку. Модель працює тільки тоді, коли це необхідно, і автоматично відключається, коли необхідність в подачі води відсутня. Завдяки можливості приєднати відразу два шланга, насос можна використовувати одночасно для двох завдань - наприклад, ручного поливу і зрошення газону дощувачем. Модель оснащена вхідним фільтром, зворотним клапаном і захистом від «сухого ходу», забезпечує постійний тиск і не вимагає технічного обслуговування. Перемикач і звукопоглинальні гумові ніжки забезпечують додатковий комфорт. При виникненні несправності спеціальний індикатор показує, де знаходиться її причина - з боку всмоктування або з напірної сторони. Високоякісні матеріали гарантують довгий термін служби.