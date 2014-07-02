Насос для води BP 3 Home & Garden

Міцний і високопродуктивний насос BP 3 Home & Garden є ідеальним рішенням для зрошення саду або для господарсько-питного водопостачання будинку.

Насосна станція нового покоління, в якій застосовані передові технічні рішення, що забезпечують для споживача підвищену зручність, комфорт і надійність. Насос забезпечує безперебійне зрошення саду і постійний тиск води, необхідний для водопостачання будинку. Модель працює тільки тоді, коли це необхідно, і автоматично відключається, коли необхідність в подачі води відсутня. Завдяки можливості приєднати відразу два шланга, насос можна використовувати одночасно для двох завдань - наприклад, ручного поливу і зрошення газону дощувачем. Модель оснащена вхідним фільтром, зворотним клапаном і захистом від «сухого ходу», забезпечує постійний тиск і не вимагає технічного обслуговування. Перемикач і звукопоглинальні гумові ніжки забезпечують додатковий комфорт. При виникненні несправності спеціальний індикатор показує, де знаходиться її причина - з боку всмоктування або з напірної сторони. Високоякісні матеріали гарантують довгий термін служби.

Особливості та переваги
Насос для води BP 3 Home & Garden: Для використання в домашніх умовах
Для використання в домашніх умовах
Надійне постачання води для дому та постійний тиск для поливу саду
Насос для води BP 3 Home & Garden: Безпечний і міцний
Безпечний і міцний
З попереднім фільтром, зворотним клапаном і захистом від сухого ходу.
Насос для води BP 3 Home & Garden: Автоматичний старт / стоп
Автоматичний старт / стоп
Насос запускається і зупиняється автоматично по мірі необхідності.
Оптимальне всмоктування
  • Насос легко всмоктує воду з глибини 8 м.
Дисплей для контролю помилок
  • Несправності відображаються на дисплеї
Два виходи для води
  • Функціональне використання, наприклад, полив газону через жощувач і одночасний полив саду зі шлангу
Гнучкий з'єднувальний адаптер
  • Різні способи монтажу для оптимальної прокладки шлангів.
Зручна кнопка вкл/викл
  • Зручна кнопка вкл/викл
Ергономічна ручка
  • Простота в обслуговуванні і транспортуванні.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 800
Макс. продуктивність (л/год) < 3300
Висота подачі (м) 40
Тиск (бар) макс. 4
Висота всмоктування (м) 8
Температура подачі (°C) макс. 35
З'єднувальна різьба G1
Довжина кабелю (м) 1,85
Напруга (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 10,19
Вага (з упаковкою) (кг) 11,833
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 230 x 540 x 373

Комплектація

  • З'єднувальний адаптер для G1 насосів

Оснащення

  • Оптимізований з'єднувальний патрубок
  • Зручна кнопка вкл/викл
  • Автоматичний запуск / зупинка
  • Вхідний фільтр і зворотний клапан
  • Захист від сухого ходу
  • Велика горловина
  • Ергономічна ручка для перенесення
  • Зберігання кабелю
  • Дисплей для контролю помилок
  • Два виходи для води
  • Використання гуми для зменшення шуму
Відео

Області застосування
  • Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
  • Для водопостачання унітазу та пральної машини.
Аксесуари
