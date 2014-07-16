Будинкове водопостачання

Насоси для будинкового водопостачання

Kärcher пропонує насоси для автоматичного постачання водою господарського призначення точок відбору води в будинку (наприклад, туалету, пральної машини і крана для приєднання поливального шланга). Насоси автоматично включаються при відборі води і відключаються після його припинення. Моделі eco!ogic не споживають електроенергію в режимі очікування, що сприяє економії сімейного бюджету і охорони навколишнього середовища.

Раціональний і екологічний підхід до водопостачання

Пропоновані Kärcher насоси для дому та саду серії BP Home & Garden сприяють заощадженню водних ресурсів. Ці апарати - зручне, ефективне і екологічне рішення для постачання водою господарського призначення туалетів, пральних машин і кранів, використовуваних для поливу саду.