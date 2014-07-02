Вхідний фільтр для насосів, до 6000 л / год

Фільтр для установки на вході будь-яких поширених насосів без інтегрованого фільтра. Захищає насос від піску і великих часток бруду. Допускає промивку. Для насосів з з"єднувальною різьбою G1 (33,3 мм).

Фільтр для установки на вході будь-яких поширених насосів без інтегрованого фільтра. Захищає насос від піску і великих часток бруду. Допускає промивку. Для насосів з з"єднувальною різьбою G1 (33,3 мм).

Особливості та переваги
Знімний фільтр
  • Фільтр можна чистити під проточною водою, тобто його можна використовувати знову і знову.
Pump prefilter, large
Фільтр попереднього очищення
  • Для додаткового захисту насоса від грубих частинок бруду та піску
Специфікації

Технічні характеристики

Розміри Розмір комірки до 6000 л / год: 250 мкм (0,25 мм)
Розмір комірки (мм) 0,25
Колір чорний
Вага (кг) 1,161
Вага (з упаковкою) (кг) 1,311
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 122 x 189 x 314
Області застосування
  • Забезпечує захист заглибного насоса від грубих частинок бруду.
Запчастини для Вхідний фільтр для насосів, до 6000 л / год

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