Насосна станція нового покоління, в якій застосовані передові технічні рішення, що забезпечують для споживача підвищену зручність, комфорт і надійність. На відміну від традиційних насосних станцій з гідробаком, цей насос створює стабільний тиск, близький до напору в міській системі водопостачання. Станція автоматично вмикається / вимикається при початку / припиненні споживання води, обладнана вбудованим датчиком тиску і потоку води. Насос дозволяє одночасно приєднати два шланга - наприклад, один для ручного поливу, а інший - для зрошення газону дощувачем. BP 5 Home & Garden оснащений вхідним фільтром, зворотнім клапаном і пристроєм захисту від «сухого ходу», забезпечує постійний тиск і не вимагає технічного обслуговування. Перемикач і звукопоглинальні гумові ніжки забезпечують додатковий комфорт. При виникненні несправності спеціальний індикатор показує, де знаходиться її причина - з боку всмоктування або з напірної сторони. Багатоступінчастий насос працює значно тихіше інжекторних і дозволяє економити до 30% енергії при рівній продуктивності. Високоякісні матеріали гарантують довгий термін служби.