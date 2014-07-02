Насос для води BP 5 Home & Garden

Міцний і високопродуктивний насос BP 5 Home & Garden є ідеальним рішенням для зрошення саду або для господарсько-питного водопостачання будинку.

Насосна станція нового покоління, в якій застосовані передові технічні рішення, що забезпечують для споживача підвищену зручність, комфорт і надійність. На відміну від традиційних насосних станцій з гідробаком, цей насос створює стабільний тиск, близький до напору в міській системі водопостачання. Станція автоматично вмикається / вимикається при початку / припиненні споживання води, обладнана вбудованим датчиком тиску і потоку води. Насос дозволяє одночасно приєднати два шланга - наприклад, один для ручного поливу, а інший - для зрошення газону дощувачем. BP 5 Home & Garden оснащений вхідним фільтром, зворотнім клапаном і пристроєм захисту від «сухого ходу», забезпечує постійний тиск і не вимагає технічного обслуговування. Перемикач і звукопоглинальні гумові ніжки забезпечують додатковий комфорт. При виникненні несправності спеціальний індикатор показує, де знаходиться її причина - з боку всмоктування або з напірної сторони. Багатоступінчастий насос працює значно тихіше інжекторних і дозволяє економити до 30% енергії при рівній продуктивності. Високоякісні матеріали гарантують довгий термін служби.

Особливості та переваги
Для використання в домашніх умовах
  • Надійне постачання в будинку і сталий тиск для поливу саду.
Безпечний і міцний
  • З попереднім фільтром, зворотним клапаном і захистом від сухого ходу.
Багатоступеневий насос
  • Надзвичайно низьке енергоспоживання
Автоматичний старт / стоп
  • Насос запускається і зупиняється автоматично по мірі необхідності.
Оптимальне всмоктування
  • Насос легко всмоктує воду з глибини 8 м.
Дисплей для контролю помилок
  • Несправності відображаються на дисплеї
Два виходи для води
  • Функціональне використання, наприклад, полив газону через жощувач і одночасний полив саду зі шлангу
Адаптер підключення
  • Зручна установка, підходить для різних типів шлангів
Зручна кнопка вкл/викл
  • Зручна кнопка вкл/викл
Ергономічна ручка
  • Простота в обслуговуванні і транспортуванні.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 1000
Макс. продуктивність (л/год) < 6000
Висота подачі (м) 48
Тиск (бар) макс. 4,8
Висота всмоктування (м) 8
Температура подачі (°C) макс. 35
З'єднувальна різьба G1
Довжина кабелю (м) 1,85
Напруга (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 12,69
Вага (з упаковкою) (кг) 15,6
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 230 x 540 x 373

Комплектація

  • З'єднувальний адаптер для G1 насосів

Оснащення

  • Оптимізований з'єднувальний патрубок
  • Зручна кнопка вкл/викл
  • Автоматичний запуск / зупинка
  • Вхідний фільтр і зворотний клапан
  • Захист від сухого ходу
  • Велика горловина
  • Ергономічна ручка для перенесення
  • Зберігання кабелю
  • Дисплей для контролю помилок
  • Два виходи для води
  • Використання гуми для зменшення шуму
Області застосування
  • Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
  • Для водопостачання унітазу та пральної машини.
