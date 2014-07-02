Насосная станция нового поколения, в которой применены самые передовые технические решения, обеспечивающие для потребителя повышенное удобство, комфорт и надежность. В отличие от традиционных насосных станций с гидробаком, этот насос создает стабильный напор, близкий к напору в городской системе водоснабжения. Станция автоматически включается/выключается при начале/прекращении потребления воды, оборудована встроенным датчиком давления и потока воды. Насос позволяет одновременно присоединить два шланга – например, один для ручного полива, а другой – для орошения газона дождевателем. BP 5 Home & Garden оснащен входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода», обеспечивает постоянное давление и не требует технического обслуживания. Ножной переключатель и звукопоглощающие резиновые ножки дают дополнительный комфорт. При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны. Многоступенчатый насос работает значительно тише инжекторных и позволяет экономить до 30% энергии при равной производительности. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы.