Всмоктуючий шланг із зворотним клапаном 7м G3 / 4

Комплект: Всмоктуючий шланг із зворотним клапаном 7м G3 / 4 внутрішня різьба

Комплект: Всмоктуючий шланг із зворотним клапаном 7м G3 / 4 внутрішня різьба

Особливості та переваги
Готовий до використання вакуумний герметичний спіральний шланг з всмоктуючим фільтром і зворотним клапаном.
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (м) 7
Діаметр 3/4″
Колір чорний
Вага (кг) 1,42
Вага (з упаковкою) (кг) 1,265
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 500 x 400 x 80
Області застосування
  • Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми