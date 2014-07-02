Всмоктуючий шланг із зворотним клапаном 7м G3 / 4
Комплект: Всмоктуючий шланг із зворотним клапаном 7м G3 / 4 внутрішня різьба
Комплект: Всмоктуючий шланг із зворотним клапаном 7м G3 / 4 внутрішня різьба
Особливості та переваги
Готовий до використання вакуумний герметичний спіральний шланг з всмоктуючим фільтром і зворотним клапаном.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина (м)
|7
|Діаметр
|3/4″
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,42
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,265
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|500 x 400 x 80
Області застосування
- Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми