Чистка фасадов
Аппараты высокого давления подходят не только для уборки вокруг дома – с их помощью можно эффективно очищать и загрязняющиеся с течением времени стены самого дома.
Сенсационные результаты чистки: серия K 7
Аппараты высокого давления серии K 7 позволяют легко решать самые сложные задачи уборки, быстро и тщательно удаляя самые стойкие загрязнения. Целый ряд практичных решений, таких как системы QuickConnect и Plug´n´Clean или барабан для шланга, гарантирует удовольствие от выполняемой работы.
Подходящие аппараты и принадлежности
Минимойка K 7
Аппарат в обширной комплектации для легкого устранения сильных загрязнений.
Насадка для очистки поверхностей T-Racer T 350
Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей.
Телескопическая струйная трубка
Идеальное дополнение для удобной очистки объектов высотой до 4 м.