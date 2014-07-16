Чистка фасадов

Аппараты высокого давления подходят не только для уборки вокруг дома – с их помощью можно эффективно очищать и загрязняющиеся с течением времени стены самого дома.

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Сенсационные результаты чистки: серия K 7

Аппараты высокого давления серии K 7 позволяют легко решать самые сложные задачи уборки, быстро и тщательно удаляя самые стойкие загрязнения. Целый ряд практичных решений, таких как системы QuickConnect и Plug´n´Clean или барабан для шланга, гарантирует удовольствие от выполняемой работы.

Подходящие аппараты и принадлежности

Минимойка K 7

Аппарат в обширной комплектации для легкого устранения сильных загрязнений.

Насадка для очистки поверхностей T-Racer T 350

Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей.

Телескопическая струйная трубка

Идеальное дополнение для удобной очистки объектов высотой до 4 м.