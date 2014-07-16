Очищення фасадів

Апарати високого тиску підходять не тільки для прибирання навколо будинку - з їх допомогою можна ефективно очищати і забруднені з плином часу стіни самого будинку.

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Сенсаційні результати чищення: серія K 7

Апарати високого тиску серії K7 дозволяють легко вирішувати найскладніші завдання прибирання, швидко і ретельно видаляючи найстійкіші забруднення. Цілий ряд практичних рішень, таких як системи QuickConnect і Plug 'n' Clean або барабан для шланга, гарантує задоволення від виконуваної роботи.

Відповідні апарати та аксесуари

Мінімийка K 7

Апарат в обширній комплектації для легкого усунення сильних забруднень.

Насадка для очищення поверхонь T-Racer T 350

Для ефективного і акуратного очищення плоских поверхонь.

Телескопічна струменевий трубка

Ідеальне доповнення для зручного очищення об'єктів висотою до 4 м.