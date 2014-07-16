Очищення фасадів
Апарати високого тиску підходять не тільки для прибирання навколо будинку - з їх допомогою можна ефективно очищати і забруднені з плином часу стіни самого будинку.
Сенсаційні результати чищення: серія K 7
Апарати високого тиску серії K7 дозволяють легко вирішувати найскладніші завдання прибирання, швидко і ретельно видаляючи найстійкіші забруднення. Цілий ряд практичних рішень, таких як системи QuickConnect і Plug 'n' Clean або барабан для шланга, гарантує задоволення від виконуваної роботи.
Відповідні апарати та аксесуари
Мінімийка K 7
Апарат в обширній комплектації для легкого усунення сильних забруднень.
Насадка для очищення поверхонь T-Racer T 350
Для ефективного і акуратного очищення плоских поверхонь.
Телескопічна струменевий трубка
Ідеальне доповнення для зручного очищення об'єктів висотою до 4 м.