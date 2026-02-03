Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 350

Насадка T-Racer T 350 для ефективного та дбайливого очищення плоских поверхонь. Плавне регулювання тиску для дбайливого очищення різних поверхонь - від каменя до деревини. Оснащена ручкою для вертикального очищення.

Насадка T-Racer T 350 для ефективного та дбайливого очищення терас та інших плоских поверхонь з додатковою ручкою для чищення вертикальних поверхонь (наприклад, гаражних воріт). Два обертових віялових сопла збільшують продуктивність очищення. У порівнянні з використанням простої струменевої трубки процес очищення відбувається вдвічі швидше. Завдяки так званому ефекту повітряної подушки насадкою T-Racer легко маневрувати, не пошкоджуючи поверхню. Можливе плавне регулювання тиску для вибору оптимального значення залежно від поверхні, що очищується. T-Racer T 350 може бути використаний з усіма мінімийками Home & Garden класів K 2 - K 7.

Особливості та переваги
Два обертових віялових сопла
  • Ідеально підходить для очищення великих поверхонь
Захист від бризок
  • Очищення без бризок
Регулювання тиску
  • Регулювання тиску в залежності від завдань очищення
  • Очищення як чутливих, так і нечутливих покриттів (дерево, камінь)
Рукоятка
  • Зручне очищення вертикальних поверхонь
Ефект "повітряної подушки"
  • Ковзання по поверхні забезпечує легкість очищення
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 1,485
Вага (з упаковкою) (кг) 1,847
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 712 x 280 x 971

Відео

Області застосування
  • Території навколо будинку та саду
  • Тераси
  • Гаражні ворота
  • Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
  • Паркан і стіни з каменю
  • Очищення доріжок
