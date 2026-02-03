Насадка T-Racer T 350 для ефективного та дбайливого очищення терас та інших плоских поверхонь з додатковою ручкою для чищення вертикальних поверхонь (наприклад, гаражних воріт). Два обертових віялових сопла збільшують продуктивність очищення. У порівнянні з використанням простої струменевої трубки процес очищення відбувається вдвічі швидше. Завдяки так званому ефекту повітряної подушки насадкою T-Racer легко маневрувати, не пошкоджуючи поверхню. Можливе плавне регулювання тиску для вибору оптимального значення залежно від поверхні, що очищується. T-Racer T 350 може бути використаний з усіма мінімийками Home & Garden класів K 2 - K 7.