Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 350
Насадка T-Racer T 350 для ефективного та дбайливого очищення плоских поверхонь. Плавне регулювання тиску для дбайливого очищення різних поверхонь - від каменя до деревини. Оснащена ручкою для вертикального очищення.
Насадка T-Racer T 350 для ефективного та дбайливого очищення терас та інших плоских поверхонь з додатковою ручкою для чищення вертикальних поверхонь (наприклад, гаражних воріт). Два обертових віялових сопла збільшують продуктивність очищення. У порівнянні з використанням простої струменевої трубки процес очищення відбувається вдвічі швидше. Завдяки так званому ефекту повітряної подушки насадкою T-Racer легко маневрувати, не пошкоджуючи поверхню. Можливе плавне регулювання тиску для вибору оптимального значення залежно від поверхні, що очищується. T-Racer T 350 може бути використаний з усіма мінімийками Home & Garden класів K 2 - K 7.
Особливості та переваги
Два обертових віялових сопла
- Ідеально підходить для очищення великих поверхонь
Захист від бризок
- Очищення без бризок
Регулювання тиску
- Регулювання тиску в залежності від завдань очищення
- Очищення як чутливих, так і нечутливих покриттів (дерево, камінь)
Рукоятка
- Зручне очищення вертикальних поверхонь
Ефект "повітряної подушки"
- Ковзання по поверхні забезпечує легкість очищення
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,485
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,847
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|712 x 280 x 971
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Території навколо будинку та саду
- Тераси
- Гаражні ворота
- Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
- Паркан і стіни з каменю
- Очищення доріжок
Аксесуари
Запчастини для Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 350
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.