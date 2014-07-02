Телескопічна струменева трубка
Телескопічна трубка (1,2 - 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ременем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса приб. 2 кг.
Особливості та переваги
Ергономічний пістолет
- Мала вага і ручка ергономічної форми дозволяють легко і зручно переносити апарат.
Вага близько 2 кг.
- Легке очищення важкодоступних місць (особливо розміщених на висоті)
Плечовий ремінь
- Простота у використанні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|2,3
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,096
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|4177 x 92 x 240
Області застосування
- Фасади
- Зимові сади
