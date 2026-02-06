Електрошвабра FC 8 Smart Signature Line

Рішення для вологого прибирання підлог без їхнього попереднього очищення пилососом: миюча електрошвабра FC 8 Smart Signature Line зі світлодіодним підсвічуванням, РК-дисплеєм і можливістю зв'язку з мобільним додатком.

Тільки найкращі з інноваційних продуктів Kärcher забезпечуються особливим дизайнерським елементом - підписом засновника нашої компанії Альфреда Керхера. До їх числа належить бездротова електрошвабра для підлоги FC 8 Smart Signature Line - топ-модель у цій категорії прибиральної техніки, що очищає підлогу вдвічі швидше, ніж під час прибирання звичайними методами**. Завдяки технології 4 роликових щіток апарат без попереднього прибирання пилососом видаляє з підлоги будь-які звичайні сухі та вологі забруднення. При цьому світлодіодне підсвічування дає змогу виявляти пил навіть у темних місцях, а спеціальні фільтри ефективно збирають волосся. Електрошвабра оснащена елегантним РК-дисплеєм та інтерфейсом для зв'язку зі смартфоном. На дисплей виводиться вся необхідна інформація про апарат і покрокові інструкції з його використання, а в мобільному застосунку можна вибрати режими прибирання, оптимальні для тих чи інших підлогових покриттів, і передати їх до апарату. Крім того, в застосунку можна індивідуально регулювати витрату води та частоту обертання щіток.

Особливості та переваги
Електрошвабра FC 8 Smart Signature Line: Переваги Signature Line
Переваги Signature Line
Підпис засновника компанії Альфреда Керхера відзначає продукт як найкращий пристрій Karcher у своїй категорії. Додаткові переваги включають підтримку мобільного додатку.
Електрошвабра FC 8 Smart Signature Line: Елегантний РК-дисплей
Елегантний РК-дисплей
Простота використання апарату завдяки покроковим інструкціям. Виключення помилкових дій завдяки виведенню на дисплей попереджень і повідомлень про неполадки. Інтуїтивно зрозуміле управління.
Електрошвабра FC 8 Smart Signature Line: Широкі можливості завдяки різним режимам прибирання
Широкі можливості завдяки різним режимам прибирання
В апараті встановлені часто використовувані режими прибирання: 2 режими з різними значеннями витрати води і частоти обертання щіток. Передбачена також функція Boost для усунення стійких забруднень. Підключення до смартфона: керуйте режимами прибирання через мобільний додаток, обираючи оптимальні налаштування для різних типів підлогових покриттів або створюючи власні індивідуальні режими. Призначена для прибирання будь-яких твердих підлогових покриттів, включаючи паркет, ламінат, кам'яну і керамічну плитку, ПВХ і вініл.
«2-в-1»: видаляє повсякденні забруднення за один прийом
  • Економія часу 50 %**: технологія Duo!Move з двома парами роликових щіток, що обертаються в протилежних напрямках, дозволяє проводити ретельне вологе прибирання без виснажливого попереднього очищення пилососом.
  • Ефективний збір волосся завдяки спеціальному вбудованому фільтру.
  • Очищення впритул до країв.
На 20% * чистіше і значно комфортніше, ніж при прибиранні шваброю
  • Система з 2 баками з Hygienic!Spin+: постійне зволоження роликових щіток з бака для чистої води, в той час як в бак для брудної води збирається бруд. Забезпечує видалення до 99,9 % бактерій***.
  • Прибирання без великих зусиль: не потрібно переносити відро, протирати підлогу шваброю і вручну віджимати ганчірку.
Розкладається на 180°, легко маневрує і стійка у вертикальному положенні
  • Легке прибирання навколо предметів і під меблями завдяки гнучкому поворотному шарніру і конструкції 180° Pass!Under.
  • Дві пари роликових щіток Duo!Move, що обертаються в протилежних напрямках, забезпечують м'яке і легке ковзання по підлозі.
  • Практичне рішення для перерв в роботі: апарат стійко стоїть у вертикальному положенні.
Дуже низький рівень шума
  • Рівень шуму всього 59 дБ
Час роботи прибл. 60 хвилин завдяки потужному літій-іонному акумулятору
  • На РК-дисплеї відображається стан заряду акумулятора (за вибором у відсотках, хвилинах залишкового часу роботи апарата або у вигляді статусного рядка).
Просте очищення апарату за допомогою функції System!Clean
  • Функція самоочищення System!Clean для швидкого промивання шлангів і роликових щіток при 400 обертах щіток на хвилину.
  • Легка очистка фільтра для волосся за допомогою щітки, яка входить в комплект.
  • Спорожнення бачка для брудної води без контакту з брудом і можливість його очищення в посудомийній машині.
Вбудоване світлодіодне підсвічування
  • Для освітлення ділянок підлоги під меблями, в темних кутках або нішах.
Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність по площі (до наступної зарядки) (м²) прим. 230
Об'єм бака для чистої води (мл) 400
Об'єм бака для брудної води (мл) 200
Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Робоча ширина роликових щіток (мм) 300
Час висихання очищеної підлоги (хв) прим. 2
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 59
Напруга акумулятора (В) 25
Ємність батареї (Ач) 2,85
Час роботи акумулятора (хв) прим. 60
Час зарядки акумулятора (год) 4
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Маса (без приладдя) (кг) 4,3
Вага (з упаковкою) (кг) 8,72
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 310 x 230 x 1210

* Електрошвабри Kärcher забезпечують на 20% вищу ефективність прибирання порівняно зі звичайною шваброю з тканинним покриттям при протиранні підлоги. Маються на увазі результати тестів з ефективності очищення, збору бруду та очищення крайових ділянок. /
** Електрошвабри Kärcher дають змогу вдвічі скоротити час прибирання, оскільки звичайні побутові забруднення видаляються з твердих підлог за один прийом, що позбавляє від необхідності пилососити перед прибиранням. /
*** При очищенні поверхні знищується до 99,9 % всіх побутових бактерій на гладких твердих поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). Згідно з 4-польовим тестом (на основі DIN EN 16615:2015-06).

Комплектація

  • Універсальна роликова щітка: 4 шт.
  • Миючий засіб: Універсальний засіб для підлоги RM 536, 30 мл
  • Очисна паркувальна станція
  • Зарядний пристрій
  • Щітки

Оснащення

  • Обертання роликів і обсяг води можна відрегулювати
  • Система 2 резервуарів
  • Вбудоване світлодіодне підсвічування
  • Підключення через Bluetooth
  • інтелектуальні функції в мобільному додатку
  • РК-дисплей
  • Режим самоочищення
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Навіть найскладніший бруд видаляється легко
  • Крупне сміття
  • Дрібне сміття
  • Сухе сміття
  • Вологе сміття
