Електрошвабра FC 8 Smart Signature Line
Рішення для вологого прибирання підлог без їхнього попереднього очищення пилососом: миюча електрошвабра FC 8 Smart Signature Line зі світлодіодним підсвічуванням, РК-дисплеєм і можливістю зв'язку з мобільним додатком.
Тільки найкращі з інноваційних продуктів Kärcher забезпечуються особливим дизайнерським елементом - підписом засновника нашої компанії Альфреда Керхера. До їх числа належить бездротова електрошвабра для підлоги FC 8 Smart Signature Line - топ-модель у цій категорії прибиральної техніки, що очищає підлогу вдвічі швидше, ніж під час прибирання звичайними методами**. Завдяки технології 4 роликових щіток апарат без попереднього прибирання пилососом видаляє з підлоги будь-які звичайні сухі та вологі забруднення. При цьому світлодіодне підсвічування дає змогу виявляти пил навіть у темних місцях, а спеціальні фільтри ефективно збирають волосся. Електрошвабра оснащена елегантним РК-дисплеєм та інтерфейсом для зв'язку зі смартфоном. На дисплей виводиться вся необхідна інформація про апарат і покрокові інструкції з його використання, а в мобільному застосунку можна вибрати режими прибирання, оптимальні для тих чи інших підлогових покриттів, і передати їх до апарату. Крім того, в застосунку можна індивідуально регулювати витрату води та частоту обертання щіток.
Особливості та переваги
Переваги Signature LineПідпис засновника компанії Альфреда Керхера відзначає продукт як найкращий пристрій Karcher у своїй категорії. Додаткові переваги включають підтримку мобільного додатку.
Елегантний РК-дисплейПростота використання апарату завдяки покроковим інструкціям. Виключення помилкових дій завдяки виведенню на дисплей попереджень і повідомлень про неполадки. Інтуїтивно зрозуміле управління.
Широкі можливості завдяки різним режимам прибиранняВ апараті встановлені часто використовувані режими прибирання: 2 режими з різними значеннями витрати води і частоти обертання щіток. Передбачена також функція Boost для усунення стійких забруднень. Підключення до смартфона: керуйте режимами прибирання через мобільний додаток, обираючи оптимальні налаштування для різних типів підлогових покриттів або створюючи власні індивідуальні режими. Призначена для прибирання будь-яких твердих підлогових покриттів, включаючи паркет, ламінат, кам'яну і керамічну плитку, ПВХ і вініл.
«2-в-1»: видаляє повсякденні забруднення за один прийом
- Економія часу 50 %**: технологія Duo!Move з двома парами роликових щіток, що обертаються в протилежних напрямках, дозволяє проводити ретельне вологе прибирання без виснажливого попереднього очищення пилососом.
- Ефективний збір волосся завдяки спеціальному вбудованому фільтру.
- Очищення впритул до країв.
На 20% * чистіше і значно комфортніше, ніж при прибиранні шваброю
- Система з 2 баками з Hygienic!Spin+: постійне зволоження роликових щіток з бака для чистої води, в той час як в бак для брудної води збирається бруд. Забезпечує видалення до 99,9 % бактерій***.
- Прибирання без великих зусиль: не потрібно переносити відро, протирати підлогу шваброю і вручну віджимати ганчірку.
Розкладається на 180°, легко маневрує і стійка у вертикальному положенні
- Легке прибирання навколо предметів і під меблями завдяки гнучкому поворотному шарніру і конструкції 180° Pass!Under.
- Дві пари роликових щіток Duo!Move, що обертаються в протилежних напрямках, забезпечують м'яке і легке ковзання по підлозі.
- Практичне рішення для перерв в роботі: апарат стійко стоїть у вертикальному положенні.
Дуже низький рівень шума
- Рівень шуму всього 59 дБ
Час роботи прибл. 60 хвилин завдяки потужному літій-іонному акумулятору
- На РК-дисплеї відображається стан заряду акумулятора (за вибором у відсотках, хвилинах залишкового часу роботи апарата або у вигляді статусного рядка).
Просте очищення апарату за допомогою функції System!Clean
- Функція самоочищення System!Clean для швидкого промивання шлангів і роликових щіток при 400 обертах щіток на хвилину.
- Легка очистка фільтра для волосся за допомогою щітки, яка входить в комплект.
- Спорожнення бачка для брудної води без контакту з брудом і можливість його очищення в посудомийній машині.
Вбудоване світлодіодне підсвічування
- Для освітлення ділянок підлоги під меблями, в темних кутках або нішах.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність по площі (до наступної зарядки) (м²)
|прим. 230
|Об'єм бака для чистої води (мл)
|400
|Об'єм бака для брудної води (мл)
|200
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Робоча ширина роликових щіток (мм)
|300
|Час висихання очищеної підлоги (хв)
|прим. 2
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|59
|Напруга акумулятора (В)
|25
|Ємність батареї (Ач)
|2,85
|Час роботи акумулятора (хв)
|прим. 60
|Час зарядки акумулятора (год)
|4
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,3
|Вага (з упаковкою) (кг)
|8,72
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|310 x 230 x 1210
* Електрошвабри Kärcher забезпечують на 20% вищу ефективність прибирання порівняно зі звичайною шваброю з тканинним покриттям при протиранні підлоги. Маються на увазі результати тестів з ефективності очищення, збору бруду та очищення крайових ділянок. /
** Електрошвабри Kärcher дають змогу вдвічі скоротити час прибирання, оскільки звичайні побутові забруднення видаляються з твердих підлог за один прийом, що позбавляє від необхідності пилососити перед прибиранням. /
*** При очищенні поверхні знищується до 99,9 % всіх побутових бактерій на гладких твердих поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). Згідно з 4-польовим тестом (на основі DIN EN 16615:2015-06).
Комплектація
- Універсальна роликова щітка: 4 шт.
- Миючий засіб: Універсальний засіб для підлоги RM 536, 30 мл
- Очисна паркувальна станція
- Зарядний пристрій
- Щітки
Оснащення
- Обертання роликів і обсяг води можна відрегулювати
- Система 2 резервуарів
- Вбудоване світлодіодне підсвічування
- Підключення через Bluetooth
- інтелектуальні функції в мобільному додатку
- РК-дисплей
- Режим самоочищення
Відео
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко
- Крупне сміття
- Дрібне сміття
- Сухе сміття
- Вологе сміття
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для FC 8 Smart Signature Line
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.