Тільки найкращі з інноваційних продуктів Kärcher забезпечуються особливим дизайнерським елементом - підписом засновника нашої компанії Альфреда Керхера. До їх числа належить бездротова електрошвабра для підлоги FC 8 Smart Signature Line - топ-модель у цій категорії прибиральної техніки, що очищає підлогу вдвічі швидше, ніж під час прибирання звичайними методами**. Завдяки технології 4 роликових щіток апарат без попереднього прибирання пилососом видаляє з підлоги будь-які звичайні сухі та вологі забруднення. При цьому світлодіодне підсвічування дає змогу виявляти пил навіть у темних місцях, а спеціальні фільтри ефективно збирають волосся. Електрошвабра оснащена елегантним РК-дисплеєм та інтерфейсом для зв'язку зі смартфоном. На дисплей виводиться вся необхідна інформація про апарат і покрокові інструкції з його використання, а в мобільному застосунку можна вибрати режими прибирання, оптимальні для тих чи інших підлогових покриттів, і передати їх до апарату. Крім того, в застосунку можна індивідуально регулювати витрату води та частоту обертання щіток.