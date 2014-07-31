Робота з електроінструментами / збір сміття

Нові аксесуари (насадки для підлоги, подовжувальні трубки, шланги і т. д.), розроблені для нових господарських пилососів, гарантують чудові результати збирання з максимальним комфортом для користувача. Яким би не був бруд, він буде видалений швидко і без залишку.

Переваги очевидні: ретельне прибирання з мінімальними зусиллями і максимальною свободою рухів, без засмічення аксесуарів і перерв на його усунення.