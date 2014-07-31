Робота з електроінструментами / збір сміття

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Schnell und einfach kehren

Швидке і легке підмітання

Для усунення невеликих забруднень не завжди потрібен пилосос: цю роботу можна легко, швидко і ретельно виконати за допомогою акумуляторного електровіник. Відсутність кабелю і мала вага дозволяють легко переміщатися з ним у будь-які місця, а продумана конструкція забезпечує видалення сміття впритул до стін - проміжок не перевищує 1 мм. Мабуть, тепер можна назавжди забути про звичайний віник і совок.

  • Щітка знімається для очищення і заміни буквально одним рухом руки.
  • Знімний акумулятор може заряджатися окремо від електровіника. Використання змінного акумулятора (опція) збільшує тривалість безперервної роботи.
  • Завдяки бічному кріпленню щітки електровіник K 55 Plus підмітає підлогу впритул до стін і предметів меблів - проміжок становить лише 1 мм.
  • Великий сміттєзбірник легко знімається для видалення зібраного сміття.
Mehrzwecksauger

Господарські пилососи

Найпотужніші господарські пилососи

Господарські пилососи Kärcher вражають своїми універсальними можливостями, найвищою силою всмоктування, зразковою енергоефективністю, цілим рядом спеціально розроблених аксесуарів, а також можливістю швидкого і гігієнічного вилучення фільтра.
Господарські пилососи Kärcher впевнено справляються з великим або дрібним сміттям, сухим або рідким брудом, гарантуючи у всіх випадках чудові результати прибирання. У програмі Kärcher кожен покупець знайде модель, що відповідає його потребам - від апаратів для періодичного застосування до моделей, розрахованих на постійну інтенсивну експлуатацію.

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Спеціальні енергоефективні електродвигуни та аеродинамічна оптимізація конструкції апаратів і аксесуарів забезпечили значне підвищення продуктивності: нові господарські пилососи Kärcher стали найпотужнішими з усіх коли-небудь випущених побутових пилососів Kärcher.
Переваги очевидні: широкий спектр вирішуваних завдань і оптимальний збір сміття з економією часу.

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Інноваційна конструкція фільтрувального вузла, використана в апаратах середнього і екстракласу, забезпечує дуже швидку і легку заміну фільтра. Плоский складчастий фільтр, широко використовуваний в пилососах професійного призначення, укладається в касету, встановлювану в головку апарату і легко видобуту з неї для заміни забрудненого фільтра.
Переваги очевидні: миттєва заміна фільтра без контакту з брудом і запилення навколишнього простору.

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Нові аксесуари (насадки для підлоги, подовжувальні трубки, шланги і т. д.), розроблені для нових господарських пилососів, гарантують чудові результати збирання з максимальним комфортом для користувача. Яким би не був бруд, він буде видалений швидко і без залишку.
Переваги очевидні: ретельне прибирання з мінімальними зусиллями і максимальною свободою рухів, без засмічення аксесуарів і перерв на його усунення.

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Система очищення фільтра, передбачена в пилососах класів WD 5 і WD 6, дозволяє швидко і ефективно очищати забруднений фільтр простим натисненням кнопки. Тим самим забезпечується відновлення високої сили всмоктування навіть при виконанні складних прибиральних робіт. Переваги очевидні: інтенсивне прибирання без ручного очищення фільтру і контакту з брудом.

Відповідні апарати та аксесуари

Акумуляторний електровіник

Невеликі забруднення - не проблема: з ними швидко впорається електровіник Kärcher.

Господарські пилососи

Найпотужніші господарські пилососи.