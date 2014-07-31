Робота з електроінструментами / збір сміття
Швидке і легке підмітання
Для усунення невеликих забруднень не завжди потрібен пилосос: цю роботу можна легко, швидко і ретельно виконати за допомогою акумуляторного електровіник. Відсутність кабелю і мала вага дозволяють легко переміщатися з ним у будь-які місця, а продумана конструкція забезпечує видалення сміття впритул до стін - проміжок не перевищує 1 мм. Мабуть, тепер можна назавжди забути про звичайний віник і совок.
- Щітка знімається для очищення і заміни буквально одним рухом руки.
- Знімний акумулятор може заряджатися окремо від електровіника. Використання змінного акумулятора (опція) збільшує тривалість безперервної роботи.
- Завдяки бічному кріпленню щітки електровіник K 55 Plus підмітає підлогу впритул до стін і предметів меблів - проміжок становить лише 1 мм.
- Великий сміттєзбірник легко знімається для видалення зібраного сміття.
Господарські пилососи
Найпотужніші господарські пилососи
Господарські пилососи Kärcher вражають своїми універсальними можливостями, найвищою силою всмоктування, зразковою енергоефективністю, цілим рядом спеціально розроблених аксесуарів, а також можливістю швидкого і гігієнічного вилучення фільтра.
Господарські пилососи Kärcher впевнено справляються з великим або дрібним сміттям, сухим або рідким брудом, гарантуючи у всіх випадках чудові результати прибирання. У програмі Kärcher кожен покупець знайде модель, що відповідає його потребам - від апаратів для періодичного застосування до моделей, розрахованих на постійну інтенсивну експлуатацію.
Спеціальні енергоефективні електродвигуни та аеродинамічна оптимізація конструкції апаратів і аксесуарів забезпечили значне підвищення продуктивності: нові господарські пилососи Kärcher стали найпотужнішими з усіх коли-небудь випущених побутових пилососів Kärcher.
Переваги очевидні: широкий спектр вирішуваних завдань і оптимальний збір сміття з економією часу.
Інноваційна конструкція фільтрувального вузла, використана в апаратах середнього і екстракласу, забезпечує дуже швидку і легку заміну фільтра. Плоский складчастий фільтр, широко використовуваний в пилососах професійного призначення, укладається в касету, встановлювану в головку апарату і легко видобуту з неї для заміни забрудненого фільтра.
Переваги очевидні: миттєва заміна фільтра без контакту з брудом і запилення навколишнього простору.
Нові аксесуари (насадки для підлоги, подовжувальні трубки, шланги і т. д.), розроблені для нових господарських пилососів, гарантують чудові результати збирання з максимальним комфортом для користувача. Яким би не був бруд, він буде видалений швидко і без залишку.
Переваги очевидні: ретельне прибирання з мінімальними зусиллями і максимальною свободою рухів, без засмічення аксесуарів і перерв на його усунення.
Система очищення фільтра, передбачена в пилососах класів WD 5 і WD 6, дозволяє швидко і ефективно очищати забруднений фільтр простим натисненням кнопки. Тим самим забезпечується відновлення високої сили всмоктування навіть при виконанні складних прибиральних робіт. Переваги очевидні: інтенсивне прибирання без ручного очищення фільтру і контакту з брудом.
Відповідні апарати та аксесуари
Акумуляторний електровіник
Невеликі забруднення - не проблема: з ними швидко впорається електровіник Kärcher.
Господарські пилососи
Найпотужніші господарські пилососи.