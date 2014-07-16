Чищення килимів
Чищення килимів - дуже просте заняття, якщо скористатися для цього відповідними продуктами Kärcher.
Миючі пилососи: для ретельного очищення
Миючі пилососи Kärcher забезпечують ретельну чистку килимів та м'яких меблів. Розчин миючого засобу під тиском розбризкується на поверхню ворсу, зволожує його на всю глибину і відразу ж всмоктується разом з відокремленим брудом. Тим самим забезпечується ефективне усунення забруднень і запахів.
Принцип роботи миючого пилососа
При чищенні миючим пилососом в єдиному робочому процесі здійснюються розбризкування водного розчину миючого засобу і його негайний збір разом з відокремленим брудом.
Гігієнічна чистота
Миючий пилосос Kärcher необхідний не тільки алергікам, а й власникам домашніх тварин.
Пилососи з інноваційною технологією водної фільтрації
На відміну від звичайних пилососів, що оснащуються фільтр-мішками, в пилососах з аквафільтром використовується природна сила води.
Всередині водяного фільтра утворюється рухомий із високою швидкістю водяний вихор, що відокремлює і поєднує частинки бруду і пилу, що містяться в повітрі, що всмоктується.
Пил надійно затримується у водяному фільтрі, і з пилососа виходить лише чисте повітря.
Рекомендації з чищення килимів
Навіщо потрібно чистити килим?
Регулярне чищення (підтримуюче, періодичне або в рамках генерального прибирання) зберігає привабливий вигляд килимового покриття, збільшує термін його служби і забезпечує підтримання гігієни. Оскільки бруд накопичується не тільки на поверхні, але і в глибині ворсу, не завжди можна визначити необхідність в чищенні за зовнішнім виглядом килима. Тому дуже важливо регулярно видаляти забруднення і правильно виводити утворені плями.
Для ретельного очищення килимових покриттів для підлоги використовуються миючі пилососи. Ми рекомендуємо Вам миючий пилосос Kärcher в поєднанні з миючими засобами RM 769 і RM 760.
Порядок чищення килима миючим пилососом:
- Попередня обробка: спочатку на килим через форсунку з відстані близько 10 см під тиском розбризкується миючий розчин (вода з миючим засобом). Чистячому засобу слід дати подіяти приблизно 10 хвилин.
- Основна обробка: килим обробляється переміщуваною по його поверхні насадкою для підлоги, що забезпечує розподіл миючого розчину. Відокремлюваний бруд всмоктується одночасно або при виконанні наступної операції.
- Промивання: килим промивається чистою водою, яка збирається насадкою разом з брудом і залишками миючого розчину.
- Заключна обробка пилососом: після висихання килим слід ретельно пропилососити.
Відповідні апарати та аксесуари
Миючі пилососи
Для ретельного очищення на всю глибину волокон.
Засіб для чищення килимів
Для проміжного очищення.
Пилососи з аквафільтром
Технологія водної фільтрації забезпечує затримання 99.9% частинок пилу, що містяться в повітрі.
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