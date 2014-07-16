Чищення килимів

Миючі пилососи: для ретельного очищення

Миючі пилососи Kärcher забезпечують ретельну чистку килимів та м'яких меблів. Розчин миючого засобу під тиском розбризкується на поверхню ворсу, зволожує його на всю глибину і відразу ж всмоктується разом з відокремленим брудом. Тим самим забезпечується ефективне усунення забруднень і запахів.

Принцип роботи миючого пилососа

При чищенні миючим пилососом в єдиному робочому процесі здійснюються розбризкування водного розчину миючого засобу і його негайний збір разом з відокремленим брудом.

Гігієнічна чистота

Миючий пилосос Kärcher необхідний не тільки алергікам, а й власникам домашніх тварин.