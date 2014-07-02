Засіб для вологого очищення килимів RM 519, 1л
Рідкий миючий засіб з формулою для швидкого висихання. Підходить для килимів, ковроліну, оббивки меблів, автомобільних сидінь і т.д
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1
|Одиниця упаковки (шт.)
|6
|Вага (кг)
|1,034
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,187
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|90 x 90 x 215
Властивості
- Швидковісихаючий засіб
- Ретельна очистка
- Ідеально підходить для періодичного використання
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
- Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
- Зроблено в Німеччині
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Відео
Області застосування
- Килимове покриття.
- Килими
- Оббивка
- Автомобільні сидіння