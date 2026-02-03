Ретельне прибирання з максимальною свободою рухів: миючий пилосос SE 3-18 Compact очищає текстильну оббивку на всю глибину ворсу, видаляючи з нього всі забруднення. Апарат має компактну конструкцію і завдяки живленню від акумулятора Kärcher Battery Power 18 В (не входить до комплекту постачання) може використовуватися в місцях, де немає можливості підключитися до електромережі. Для прибирання з його допомогою в автомобілі достатньо 12 - 24 хвилин. За цей час можна повністю очистити сидіння, килимки, а також і багажник. Апарат, що не поступається в продуктивності мережевим миючим пилососам, прекрасно підходить і для очищення м'яких меблів (у т. ч. садових). При цьому його довгий і еластичний шланг з інтегрованою підводкою води забезпечує зручне очищення важкодоступних місць. Миючий пилосос вражає і гігієнічною функцією промивання, що дає змогу після прибирання видаляти з нього та шланга залишкові забруднення, запобігаючи тим самим розмноженню бактерій і утворенню неприємного запаху.