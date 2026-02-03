Акумуляторний миючий пилосос SE 3-18 Compact
Потужний миючий пилосос, що забезпечує ретельне очищення всіх текстильних покриттів, оббивки стільців, диванів і багато чого іншого за допомогою всього одного пристрою. Миючий пилосос зручно використовувати для очищення салону автомобіля. SE 3-18 Compact вражає максимальною мобільністю завдяки живленню від 18-вольтного акумулятора, а також функцією промивання апарату.
Ретельне прибирання з максимальною свободою рухів: миючий пилосос SE 3-18 Compact очищає текстильну оббивку на всю глибину ворсу, видаляючи з нього всі забруднення. Апарат має компактну конструкцію і завдяки живленню від акумулятора Kärcher Battery Power 18 В (не входить до комплекту постачання) може використовуватися в місцях, де немає можливості підключитися до електромережі. Для прибирання з його допомогою в автомобілі достатньо 12 - 24 хвилин. За цей час можна повністю очистити сидіння, килимки, а також і багажник. Апарат, що не поступається в продуктивності мережевим миючим пилососам, прекрасно підходить і для очищення м'яких меблів (у т. ч. садових). При цьому його довгий і еластичний шланг з інтегрованою підводкою води забезпечує зручне очищення важкодоступних місць. Миючий пилосос вражає і гігієнічною функцією промивання, що дає змогу після прибирання видаляти з нього та шланга залишкові забруднення, запобігаючи тим самим розмноженню бактерій і утворенню неприємного запаху.
Особливості та переваги
Насадки Kärcher (для м'яких меблів і щілинна), що пройшли випробування на міцність, - для оптимальних результатів прибиранняРетельне очищення текстильних поверхонь. Швидке та легке очищення за технологією екстракції. Низька залишкова вологість для швидкого висихання текстильних поверхонь.
Змінний акумулятор Kärcher Battery Power 18 В (не входить до комплекту постачання)Максимальна мобільність завдяки незалежності від електромережі. Сумісний з усіма пристроями на єдиній акумуляторній батарейній платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Гігієнічна функція промиванняПісля закінчення прибирання проводиться очищення самого апарата за допомогою функції промивання. Це дає змогу усунути залишки забруднень і запобігти розмноженню бактерій та утворенню неприємного запаху. Дозволяє зразу помістити очищений апарат на зберігання.
Зручний шланг "2 в 1"
- Розташування трубки для подачі води всередині всмоктувального шланга підвищує зручність прибирання.
- Довгий і еластичний всмоктувальний шланг для зручного прибирання, особливо у вузьких і важкодоступних місцях.
- Шарнірне кріплення шланга збільшує свободу рухів.
Система 2 резервуарів
- Легке наповнення бака для чистої води.
- Зручне зняття бака для брудної води і його спорожнення без контакту з брудом.
Практичні тримачі для шланга та приладдя
- Зручне перенесення однією рукою: шланг і всі аксесуари, що входять до комплекту поставки, закріплюються на корпусі апарата.
- Аксесуари, що зберігаються на корпусі апарата, завжди знаходяться під рукою.
Компактний дизайн.
- Гнучкі можливості застосування, зокрема для прибирання у вузьких або важкодоступних місцях.
- З практичною ручкою для зручного транспортування апарата.
Майданчик для укладання дрібних предметів
- Практичне рішення для укладання дрібних предметів під час прибирання.
- Чудово підходить для складання губок, серветок та інших дрібних предметів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|184
|Робоча ширина (мм)
|75
|Об'єм бака для чистої води (л)
|1,7
|Об'єм бака для брудної води (л)
|2,9
|Напруга (В)
|18
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|прим. 12 (2,5 А·год) / прим. 24 (5,0 А·год)
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,64
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,116
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|414 x 225 x 261
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Довжина всмоктувального шлангу: 1.9 м
- Насадка для вологого прибирання з накладкою для очищення оббивки
- Щілинна насадка для м'яких меблів
- Миючий засіб: Миючий засіб RM 519 для чищення килимів, 100 мл
- Система 2 в 1 з інтегрованою в шланг системою подачі миючого розчину
Оснащення
- Функція промивання
- Практичне зберігання шланга та аксесуарів
- Простір для зберігання дрібних предметів
Відео
Області застосування
- Автомобільні сидіння
- М'які меблі
- Оббивка
- Килими
Аксесуари
Чистячий засіб
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для SE 3-18 Compact
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.