Тщательная уборка с максимальной свободой движений: моющий пылесос SE 3-18 Compact очищает текстильную обивку на всю глубину ворса, удаляя из него все загрязнения. Аппарат имеет компактную конструкцию и благодаря питанию от аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В (не входит в комплект поставки) может использоваться в местах, где нет возможности подключиться электросети. Для уборки с его помощью в автомобиле достаточно 12 – 24 минут. За это время можно полностью очистить сиденья, коврики, а также и багажник. Аппарат, не уступающий в производительности сетевым моющим пылесосам, прекрасно подходит и для очистки мягкой мебели (в т. ч. садовой). При этом его длинный и эластичный шланг с интегрированной подводкой воды обеспечивает удобную очистку труднодоступных мест. Моющий пылесос впечатляет и гигиенической функцией промывки, позволяющей после уборки удалять из него и шланга остаточные загрязнения, предотвращая тем самым размножение бактерий и образование неприятного запаха.