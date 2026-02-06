Миючий пилосос SE 2 Spot створений для швидкого та ефективного видалення плям і неприємних запахів із текстильних поверхонь та оббивки меблів. Він стане незамінним помічником у разі раптових забруднень – від слідів напоїв до плям від їжі – адже дозволяє обробити тканину одразу, не чекаючи генерального прибирання. Прилад має компактну конструкцію, завдяки чому його легко зберігати навіть у невеликих квартирах чи будинках, а мала вага робить використання комфортним для щоденного застосування. Довгий кабель (4,5 м) забезпечує широкий радіус дії, тож ви без зусиль дістанете навіть до віддалених ділянок кімнати. Усі необхідні насадки зручно зберігаються безпосередньо на корпусі, що гарантує їхню доступність у будь-який момент. У комплект входить спеціальна насадка для м’яких меблів і миючий засіб.