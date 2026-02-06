Миючий пилосос SE 2 Spot
Компактний миючий пилосос Kärcher SE 2 Spot ефективно усуває плями та запахи з м’яких меблів, килимів і текстильних поверхонь. Він працює локально, подаючи розчин для очищення прямо на забруднення та одразу ж видаляючи його разом із брудом, залишаючи тканину чистою та свіжою.
Миючий пилосос SE 2 Spot створений для швидкого та ефективного видалення плям і неприємних запахів із текстильних поверхонь та оббивки меблів. Він стане незамінним помічником у разі раптових забруднень – від слідів напоїв до плям від їжі – адже дозволяє обробити тканину одразу, не чекаючи генерального прибирання. Прилад має компактну конструкцію, завдяки чому його легко зберігати навіть у невеликих квартирах чи будинках, а мала вага робить використання комфортним для щоденного застосування. Довгий кабель (4,5 м) забезпечує широкий радіус дії, тож ви без зусиль дістанете навіть до віддалених ділянок кімнати. Усі необхідні насадки зручно зберігаються безпосередньо на корпусі, що гарантує їхню доступність у будь-який момент. У комплект входить спеціальна насадка для м’яких меблів і миючий засіб.
Особливості та переваги
Випробувана технологія Kärcher для досягнення оптимальних результатів прибиранняРетельне очищення текстильних поверхонь. Низька залишкова вологість для швидкого висихання текстильних поверхонь. Швидке та легке очищення забезпечується ефективною технологією «розпилення з всмоктуванням» разом із потужним та енергоефективним двигуном.
Спеціально розроблене приладдя для комфортного глибокого очищенняМиюча насадка для м'яких меблів легко і швидко видаляє навіть глибокі забруднення. Всмоктувальний шланг із прикріпленою трубкою для подачі води підвищує зручність прибирання.
Дуже компактний апарат, що займає мінімум місця під час зберіганняГнучкі можливості застосування, зокрема для прибирання у вузьких або важкодоступних місцях. З практичною ручкою для зручного транспортування апарата. Зберігання апарата з економією місця.
Практичні тримачі для шланга та приладдя
- Зручне перенесення однією рукою: шланг і всі аксесуари, що входять до комплекту поставки, закріплюються на корпусі апарата.
- Аксесуари, що зберігаються на корпусі апарата, завжди знаходяться під рукою.
Просте та зручне використання
- Зручне включення та вимкнення апарата.
- Інтуїтивно зрозуміле управління.
- Моментальна готовність до роботи.
Система 2 резервуарів
- Легке наповнення бака для чистої води.
- Зручне зняття бака для брудної води і його спорожнення без контакту з брудом.
Еластичний шланг «2 в 1»
- Всмоктувальний шланг із прикріпленою трубкою для подачі води підвищує зручність прибирання.
- Довгий еластичний всмоктувальний шланг для зручності роботи.
- Шарнірне кріплення шланга збільшує свободу рухів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|450
|Робочий радіус (м)
|6,3
|Об'єм бака для чистої води (л)
|1,5
|Об'єм бака для брудної води (л)
|0,8
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Довжина кабелю (м)
|4,5
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,03
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|385 x 215 x 310
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 1.8 м
- Насадка для чищення оббивки методом розпилення й всмоктування: 88 мм
- Миючий засіб: Миючий засіб RM 519 для чищення килимів, 100 мл
- Система 2-в-1: засіб для чищення подається і відразу ж збирається апаратом разом з брудом
Оснащення
- Зберігання кабелю
- Система 2 резервуарів
- Практичне розміщення шланга і аксесуарів
Області застосування
- Килими
- Оббивка
- М'які меблі
- Автомобільні сидіння
