Моющий пылесос SE 2 Spot создан для быстрого и эффективного удаления пятен и неприятных запахов с текстильных поверхностей и обивки мебели. Он станет незаменимым помощником в случае внезапных загрязнений – от следов напитков до пятен от еды – ведь позволяет обработать ткань сразу, не дожидаясь генеральной уборки. Прибор имеет компактную конструкцию, благодаря чему его легко хранить даже в небольших квартирах или домах, а малый вес делает использование комфортным для ежедневного применения. Длинный кабель (4,5 м) обеспечивает широкий радиус действия, поэтому вы без труда доберетесь даже до отдаленных участков комнаты. Все необходимые насадки удобно хранятся непосредственно на корпусе, что гарантирует их доступность в любой момент. В комплект входит специальная насадка для мягкой мебели и моющее средство.