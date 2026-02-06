Миючий пилосос SE 2 Spot Care

Компактний і простий у використанні миючий пилосос SE 2 Spot Care – ідеальний помічник для швидкого і цілеспрямованого видалення плям і забруднень з оббивки та текстилю.

Зручний миючий пилосос SE 2 Spot Care – ідеальний помічник для негайного і цілеспрямованого видалення плям з оббивки і текстилю. Будь то плями від їжі або напоїв, за допомогою SE 2 Spot Care можна швидко і ефективно видалити забруднення і запахи. Завдяки компактній конструкції миючий пилосос особливо зручний у використанні і не займає багато місця при зберіганні. Це означає, що він завжди готовий до роботи на випадок непередбачених забруднень. Великий радіус дії завдяки кабелю довжиною 4,5 метра забезпечує гнучкість при прибиранні приміщень. Практичне зберігання приладдя прямо на апараті означає, що всі насадки завжди будуть під рукою і готові до використання. У комплект входить щітка для плям, миюча насадка для м'яких меблів і засіб для чищення.

Особливості та переваги
Миючий пилосос SE 2 Spot Care: Випробувана технологія Kärcher для досягнення оптимальних результатів прибирання
Ретельне очищення текстильних поверхонь. Низька залишкова вологість для швидкого висихання текстильних поверхонь. Швидке та легке очищення забезпечується ефективною технологією «розпилення з всмоктуванням» разом із потужним та енергоефективним двигуном.
Миючий пилосос SE 2 Spot Care: Спеціально розроблене приладдя для комфортного глибокого очищення
Миюча насадка для м'яких меблів легко і швидко видаляє навіть глибокі забруднення. Всмоктувальний шланг із прикріпленою трубкою для подачі води підвищує зручність прибирання. Спеціальна щітка для цілеспрямованого та ефективного видалення важкозмивних або засохлих плям
Миючий пилосос SE 2 Spot Care: Дуже компактний апарат, що займає мінімум місця під час зберігання
Гнучкі можливості застосування, зокрема для прибирання у вузьких або важкодоступних місцях. З практичною ручкою для зручного транспортування апарата. Зберігання апарата з економією місця.
Практичні тримачі для шланга та приладдя
  • Зручне перенесення однією рукою: шланг і всі аксесуари, що входять до комплекту поставки, закріплюються на корпусі апарата.
  • Аксесуари, що зберігаються на корпусі апарата, завжди знаходяться під рукою.
Просте та зручне використання
  • Зручне включення та вимкнення апарата.
  • Інтуїтивно зрозуміле управління.
  • Моментальна готовність до роботи.
Система 2 резервуарів
  • Легке наповнення бака для чистої води.
  • Зручне зняття бака для брудної води і його спорожнення без контакту з брудом.
Еластичний шланг «2 в 1»
  • Всмоктувальний шланг із прикріпленою трубкою для подачі води підвищує зручність прибирання.
  • Довгий еластичний всмоктувальний шланг для зручності роботи.
  • Шарнірне кріплення шланга збільшує свободу рухів.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 450
Робочий радіус (м) 6,3
Об'єм бака для чистої води (л) 1,5
Об'єм бака для брудної води (л) 0,8
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Довжина кабелю (м) 4,5
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 4,03
Вага (з упаковкою) (кг) 6
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 385 x 215 x 310

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 1.8 м
  • Насадка для чищення оббивки методом розпилення й всмоктування: 88 мм
  • Щітка для видалення плям
  • Миючий засіб: Миючий засіб RM 519 для чищення килимів, 100 мл
  • Система 2-в-1: засіб для чищення подається і відразу ж збирається апаратом разом з брудом

Оснащення

  • Зберігання кабелю
  • Система 2 резервуарів
  • Практичне розміщення шланга і аксесуарів

Відео

Області застосування
  • Килими
  • Оббивка
  • М'які меблі
  • Автомобільні сидіння
