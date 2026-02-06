Зручний миючий пилосос SE 2 Spot Care – ідеальний помічник для негайного і цілеспрямованого видалення плям з оббивки і текстилю. Будь то плями від їжі або напоїв, за допомогою SE 2 Spot Care можна швидко і ефективно видалити забруднення і запахи. Завдяки компактній конструкції миючий пилосос особливо зручний у використанні і не займає багато місця при зберіганні. Це означає, що він завжди готовий до роботи на випадок непередбачених забруднень. Великий радіус дії завдяки кабелю довжиною 4,5 метра забезпечує гнучкість при прибиранні приміщень. Практичне зберігання приладдя прямо на апараті означає, що всі насадки завжди будуть під рукою і готові до використання. У комплект входить щітка для плям, миюча насадка для м'яких меблів і засіб для чищення.