Природна сила пари

Легше, швидше і екологічніше: чистка парою - найприродніший метод чищення, що представляє собою ідеальну альтернативу традиційним методам прибирання. При цьому можливості пароочисників не обмежуються лише чищенням - пар може також використовуватися для прасування та догляду за текстильними виробами. Застосування пароочисника прискорює виконання найрізноманітніших домашніх робіт, дозволяючи вивільнити час для інших справ. Переконливий аргумент, чи не так?

Пароочисники полегшують нам життя

Водяна пара з'явилася на Землі задовго до того, як люди стали замислюватися про необхідність наведення чистоти, - вона викидалася в атмосферу вулканами і гейзерами. Час практичного використання широких можливостей пари настав лише в епоху індустріалізації. Однією з сучасних областей його застосування є парова чистка.

У чому полягає екологічність парової чистки?

Тут все ясно: чистка парою - це чистка без хімікатів. Поєднання сили пари і температурного впливу забезпечує усунення стійких забруднень без застосування додаткових засобів для чищення. Це виключає забруднення водних ресурсів, забезпечуючи одночасно економію сімейного бюджету.

Екологічність пароочисників проявляється і в інших аспектах - наприклад, в економії сировини та енергії, необхідних для виробництва упаковки для чистячих засобів і її подальшої утилізації.

Крім того, парова чистка супроводжується виключно економним витрачанням води: з одного літра водопровідної води виробляється 1 700 літрів пари! Цього достатньо для 20-хвилинної роботи пароочисника, що дозволяє повністю здійснити прибирання в невеликій квартирі. Невелика і витрата електроенергії - адже вона використовується тільки для нагріву води.

Чому очищення парою сприяє збереженню здоров'я?

Використовуючи для чищення пару, Ви оберігаєте здоров'я своєї родини. На відміну від розчинів чистячих засобів, пара, що конденсується на очищуваних поверхнях, не залишає на них слідів, здатних провокувати алергію. Це особливо важливо для сімей з маленькими дітьми. Виключаються і нещасні випадки через неправильне використання чистячих засобів, викликані ними подразнення шкіри та інші захворювання.

Алергіки також можуть зітхнути вільно: пара зв'язує пил, не дозволяючи алергенам (наприклад, виділенням пилових кліщів) розповсюджуватись по приміщенню, завдяки чому значно поліпшується мікроклімат. І, нарешті, застосування пароочисника зменшує зусилля, що витрачаються на проведення прибирання, - адже пара працює за Вас!