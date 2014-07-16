Очищення парою
Можливості застосування пароочисників
Наші пароочисники володіють широкими можливостями: вони ефективно вирішують різноманітні завдання прибирання і можуть також використовуватися для прасування та догляду за текстилем. Познайомтеся з різними областями застосування цих універсальних апаратів. Їх можливості здивують Вас!
Очищення плиткових підлог
Для періодичного очищення підлогової плитки використовуйте насадку для підлоги з туго натягнутою складеної серветкою, закріпленою в затисках насадки. Особливо ретельне очищення забезпечує серветка з мікроволокна (опція).
Періодично включаючи подачу пари, переміщайте насадку вперед-назад. Для ретельного очищення швів слід пересувати насадку не тільки перпендикулярно стиках,
але і по діагоналі до них.
Попереднє прибирання пилососом:
Перед очищенням парою рекомендується пропилососити підлогу. Очищення парою ламінату слід робити тільки при повній впевненості в тому, що він був належним чином покладений і проклеєний.
Очищення ламінату
Вдвічі зменшив подачу пари, пароочисником можна очищати навіть ламінат або лакований (але не вощений або просочений маслом!) паркет. Витрата пари регулюється важелем на пістолеті. Обробляйте підлогу насадкою з двома серветками (= 4 шари), що зменшують безпосередній вплив пари на поверхню. Щоб уникнути перезволоження підлогового покриття не допускайте тривалого впливу пари на одну і ту ж його ділянку. При дотриманні цих рекомендацій залишкова волога швидко висихає, і на підлозі не залишається смуг.
Порада:
Перед очищенням парою рекомендується пропилососити підлогу. Очищення парою ламінату слід робити тільки при повній впевненості в тому, що він був належним чином покладений і проклеєний.
Прибирання у ванній і туалеті
Швидко і до блиску: пароочисник для дому
чудово очищає кахель, скло і дзеркала, сантехнічну арматуру, шви і стики і т. д.
Видалення вапняно-мильного нальоту
Абразивна серветка з комплекту мікроволоконних серветок для ванної дозволяє легко видаляти навіть стійкі сліди мила і вапна.
Очищення сантехнічної арматури
- Щоб не подряпати змішувачі з хромованої або високоякісної сталі, очищайте їх струменем пари з точкового сопла. Піднесіть його впритул до очищуваного об'єкту і почекайте розчинення вапняного нальоту. Якщо вапно все ж не розчиняється, надягніть на сопло щітку і обробіть нею відповідну ділянку в поєднанні з інтенсивними паровими ударами.
- Якщо вже сформувалася стійка жирова плівка, буде потрібно інтенсивне протирання поверхні. При цьому слід здійснювати постійну подачу пари.
- Серветка поступово просочується жиром. Тому необхідно час від часу міняти серветки.
- Щоб на очищеній поверхні не залишалося смуг, на закінчення відполіруйте її жовтою мікроволоконною серветкою.
- Обробка струменем пари в поєднанні з механічним тертям дозволяє видалити навіть стійкі присохлі забруднення.
- Товсті шари вапняного нальоту слід попередньо змочити оцтом або лимонною кислотою і залишити на деякий час.
- Втім, регулярна парова обробка запобігає появі вапняних відкладень.
Очищення вікон і дзеркал
- Застосовуючи пароочисник в перший раз, почніть з ретельного очищення стекол: повністю протріть їх ручною насадкою з обтягуванням. Порада на випадок мийки вікон в зимовий час: холодне скло слід заздалегідь нагрівати струменем пари з відстані близько 5 см.
- Після цього обробіть поверхню скла струменем пари, формованої переміщуваним зверху вниз точковим соплом.
- Потім очистіть скло стяжкою, переміщаючи її зверху вниз доріжками, що перекриваються. Щоб уникнути утворення смуг час від часу витирайте гумову смужку стяжки серветкою.
- Якщо після висушування скла на його поверхні залишаються краплі води, просто видаліть їх серветкою.
Очищення швів
- Для очищення стиків (наприклад, між керамічними плитками) застосовуйте точкове сопло з одягненою на нього круглою щіткою.
- Обробка струменем пари в поєднанні з механічним тертям дозволяє видалити навіть стійкі присохлі забруднення.
- Після парової чистки насухо протріть поверхню серветкою. Будьте обережні при очищенні швів, забитих силіконом: обмежтеся короткочасною паровою обробкою.
Видалення жирових відкладень
- Панели из нержавеющей стали – модный атрибут современной кухни, но чтобы они выглядели привлекательно, необходимо своевременно удалять с них жировой налет. Наилучших результатов чистки Вы добьетесь при помощи мягкой обтяжки из плюша и желтой салфетки, входящей в комплект микроволоконных салфеток для кухни (опция).
- Якщо вже сформувалася стійка жирова плівка, буде потрібно інтенсивне протирання поверхні. При цьому слід здійснювати постійну подачу пари.
- Обтяжка поступово просочується жиром. Тому необхідно час від часу міняти обтяжки.
- Щоб на очищеній поверхні не залишалося смуг, на закінчення відполіруйте її жовтою мікроволоконною серветкою.
Очищення кухонних плит
- Склокерамічні панелі - серйозна проблема для багатьох методів очищення. Але не для пароочисника: надіньте на круглу щітку дротяну спіраль з нержавіючої сталі, яку можна купити в будь-якому відділі побутових товарів.
- Не бійтеся появи подряпин на скляній поверхні - пар утворює на ній ковзаючий шар, який гарантує делікатну механічну обробку. Стики і краї склокерамічної панелі можуть очищатися безпосередньо круглою щіткою, одягненою на точкове сопло.
Освіження одягу
Насадка для догляду за текстилем (опція) дозволяє Вам виключно легко освіжити одяг. Спеціальне пристосування, яким оснащена ця насадка, легко видаляє з одягу волосся і ворсинки. Насадка дозволяє розгладжувати складки на висячих гардинах або одязі, не користуючись для цього праскою і дошкою для прасування. Крім того, вона легко видаляє навіть в'їдливі запахи.
Природна сила пари
Легше, швидше і екологічніше: чистка парою - найприродніший метод чищення, що представляє собою ідеальну альтернативу традиційним методам прибирання. При цьому можливості пароочисників не обмежуються лише чищенням - пар може також використовуватися для прасування та догляду за текстильними виробами. Застосування пароочисника прискорює виконання найрізноманітніших домашніх робіт, дозволяючи вивільнити час для інших справ. Переконливий аргумент, чи не так?
Пароочисники полегшують нам життя
Водяна пара з'явилася на Землі задовго до того, як люди стали замислюватися про необхідність наведення чистоти, - вона викидалася в атмосферу вулканами і гейзерами. Час практичного використання широких можливостей пари настав лише в епоху індустріалізації. Однією з сучасних областей його застосування є парова чистка.
У чому полягає екологічність парової чистки?
Тут все ясно: чистка парою - це чистка без хімікатів. Поєднання сили пари і температурного впливу забезпечує усунення стійких забруднень без застосування додаткових засобів для чищення. Це виключає забруднення водних ресурсів, забезпечуючи одночасно економію сімейного бюджету.
Екологічність пароочисників проявляється і в інших аспектах - наприклад, в економії сировини та енергії, необхідних для виробництва упаковки для чистячих засобів і її подальшої утилізації.
Крім того, парова чистка супроводжується виключно економним витрачанням води: з одного літра водопровідної води виробляється 1 700 літрів пари! Цього достатньо для 20-хвилинної роботи пароочисника, що дозволяє повністю здійснити прибирання в невеликій квартирі. Невелика і витрата електроенергії - адже вона використовується тільки для нагріву води.
Чому очищення парою сприяє збереженню здоров'я?
Використовуючи для чищення пару, Ви оберігаєте здоров'я своєї родини. На відміну від розчинів чистячих засобів, пара, що конденсується на очищуваних поверхнях, не залишає на них слідів, здатних провокувати алергію. Це особливо важливо для сімей з маленькими дітьми. Виключаються і нещасні випадки через неправильне використання чистячих засобів, викликані ними подразнення шкіри та інші захворювання.
Алергіки також можуть зітхнути вільно: пара зв'язує пил, не дозволяючи алергенам (наприклад, виділенням пилових кліщів) розповсюджуватись по приміщенню, завдяки чому значно поліпшується мікроклімат. І, нарешті, застосування пароочисника зменшує зусилля, що витрачаються на проведення прибирання, - адже пара працює за Вас!
Вода як ефективний засіб для чищення
Чому пара має настільки потужну очищуючу дію?
Очищуючий ефект пари полягає в комбінації парового удару з температурним впливом, що дозволяє не тільки легко видаляти бруд, але і досягати важкодоступних місць. Завдяки цьому забезпечується виключно ретельне очищення без застосування будь-яких хімічних речовин. При необхідності ефективність парової чистки може бути збільшена механічним впливом щітки або серветки. Оскільки вода в пароочиснику демінералізуєтся, пара не залишає на поверхнях ні вапняного осаду, ні розводів.
Чому пара значно прискорює і полегшує прибирання?
Пара миттєво розріджує і відокремлює стійкі жирові забруднення, що дозволяє в більшості випадків відмовитися від довгого і виснажливого протирання поверхонь. Значна економія часу досягається і при прасуванні: з одного боку, не доводиться окремо зволожувати білизну, з іншого - воно розгладжується набагато швидше.
І, мабуть, головне: для виконання найрізноманітніших робіт Вам потрібен лише один апарат - універсальний пароочищувач, максимально полегшує прибирання і дозволяє вивільнити час для більш приємних занять.
Як працює пароочисник?
За принципом дії пароочисник аналогічний скороварці. Залита вода нагрівається в закритому котлі до кипіння, в результаті чого утворюється пара. Залежно від типу апарату для цього потрібно від 1 до 6 хвилин в розрахунку на 1 л води.
Порада: для оптимального пароутворення не заповнюйте котел водою до самого краю. Інакше пара виявляється спочатку занадто вологою та призводить до сильного намокання поверхні. У процесі кипіння води проводиться дозований відбір пари через пістолет, з'єднаний з апаратом шлангом. Чим вище тиск пари, тим більше швидкість, з якою вона виходить з сопла пістолета, - а значить, і інтенсивність очищаючого впливу. Порада: застосовуйте теплу воду для прискорення нагрівання. Тиск в котлі може досягати 4 бар (залежно від типу апарату).
Чи знаєте Ви що...
Пароочисники Kärcher відповідають всім стандартам безпеки, що підтверджується сертифікатами Спілки працівників технічного нагляду ФРН і міжнародних контрольних організацій. Всі електропровідні деталі наших апаратів мають бризкозахищене виконання.
7 переконливих аргументів на користь чищення парою:
- Пара очищає екологічно - без застосування чистячих засобів і з малою витратою води.
- Пара забезпечує гігієнічну чистоту - навіть у важкодоступних місцях.
- Пара очищає без зусиль - не потрібні відтирання і полірування.
- Пара зберігає здоров'я - за рахунок відмови від застосування чистячих засобів.
- Пара допускає різнобічне застосування - від прибирання на кухні та у ванній до миття вікон, прасування та догляду за текстилем.
- Пара економить час - завдяки прискоренню прибирання.
- Пара економить гроші - відсутні витрати на придбання чистячих засобів.
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