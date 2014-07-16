Очищення садових меблів

Водопровідна вода (як правило, під тиском близько 4 бар) подається за садового шлангу до апарату високого тиску, насос якого значно підвищує тиск - аж до 160 бар. Виходячи з апарату, вода проходить через сопло малого перетину і утворює гостронаправлений струмінь, що володіє потужним очищуючим ефектом.

Використовуючи для чищення апарат високого тиску, Ви економите великий об'єм води, а значить, і чимало грошей:

при тиску 4 бар із садового шлангу за 1 годину виливається приблизно 3.500 л води, тоді як апарат високого тиску, що працює під тиском 100 бар, витрачає за той же час лише близько 400 л води.

Для видалення сильних забруднень рекомендується застосування мийної щітки Kärcher в поєднанні з миючим засобом Kärcher. А водяний фільтр забезпечить насосу Вашого апарату надійний захист від частинок бруду.