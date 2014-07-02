Щітка Power Brush WB 150

Щіткова насадка для ефективного і акуратного очищення чутливих поверхонь. Ефективне поєднання струменя високого тиску з щіткової обробкою економить енергію, воду і до 30% часу.

Щітка WB 150 ідеально підходить для чищення чутливих поверхонь, таких як лакові поверхні автомобілів і мотоциклів, вікна, скло зимових садів, гаражні ворота, ролети, жалюзі, садові меблі, велосипеди і т. Д. Інноваційна миюча щітка з двома плоскими форсунками, що обертаються, поєднує потужну силу і делікатну дію. Робота з WB 150 дає значну економію енергії і води і до 30% економію часу. Швидка, ефективна і легка чистка високим тиском в поєднанні зі щіткою забезпечує ще більше чистоти в будинку і в саду. Підходить до апаратів високого тиску серії К 2 - К 7.

Особливості та переваги
Поєднання струменя високого тиску і щіткової обробки
  • Економія до 30% часу, енергії та води
Компактність
  • Ідеально підходить для очищення важкодоступних місць і невеликих поверхонь
Обертове плоске сопло
  • Потужна сила очищення.
Покриття
  • Очищення без бризок
М'яка щетина, що не пошкоджує поверхню
  • М'яке очищення делікатних поверхонь
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,701
Вага (з упаковкою) (кг) 0,966
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 392 x 222 x 211

Відео

Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Гаражні ворота
  • Зимові сади
  • Вікна та скляні поверхні
  • Жалюзі/ролети
  • Будинки на колесах
  • Садові іграшки
Аксесуари
