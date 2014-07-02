Щітка Power Brush WB 150
Щіткова насадка для ефективного і акуратного очищення чутливих поверхонь. Ефективне поєднання струменя високого тиску з щіткової обробкою економить енергію, воду і до 30% часу.
Щітка WB 150 ідеально підходить для чищення чутливих поверхонь, таких як лакові поверхні автомобілів і мотоциклів, вікна, скло зимових садів, гаражні ворота, ролети, жалюзі, садові меблі, велосипеди і т. Д. Інноваційна миюча щітка з двома плоскими форсунками, що обертаються, поєднує потужну силу і делікатну дію. Робота з WB 150 дає значну економію енергії і води і до 30% економію часу. Швидка, ефективна і легка чистка високим тиском в поєднанні зі щіткою забезпечує ще більше чистоти в будинку і в саду. Підходить до апаратів високого тиску серії К 2 - К 7.
Особливості та переваги
Поєднання струменя високого тиску і щіткової обробки
- Економія до 30% часу, енергії та води
Компактність
- Ідеально підходить для очищення важкодоступних місць і невеликих поверхонь
Обертове плоске сопло
- Потужна сила очищення.
Покриття
- Очищення без бризок
М'яка щетина, що не пошкоджує поверхню
- М'яке очищення делікатних поверхонь
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,701
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,966
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|392 x 222 x 211
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Гаражні ворота
- Зимові сади
- Вікна та скляні поверхні
- Жалюзі/ролети
- Будинки на колесах
- Садові іграшки
