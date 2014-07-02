Щітка WB 150 ідеально підходить для чищення чутливих поверхонь, таких як лакові поверхні автомобілів і мотоциклів, вікна, скло зимових садів, гаражні ворота, ролети, жалюзі, садові меблі, велосипеди і т. Д. Інноваційна миюча щітка з двома плоскими форсунками, що обертаються, поєднує потужну силу і делікатну дію. Робота з WB 150 дає значну економію енергії і води і до 30% економію часу. Швидка, ефективна і легка чистка високим тиском в поєднанні зі щіткою забезпечує ще більше чистоти в будинку і в саду. Підходить до апаратів високого тиску серії К 2 - К 7.