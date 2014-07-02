Щетка WB 150 идеально подходит для чистки чувствительных поверхностей, таких как лаковые поверхности автомобилей и мотоциклов, окна, стекла зимних садов, гаражные ворота, ролеты, жалюзи, садовая мебель, велосипеды и т. д. Инновационная моющая щетка с двумя вращающимися плоскими форсунками совмещает мощную силу с щадящим действием. Работа с WB 150 дает значительную экономию энергии и воды и до 30% экономию времени. Быстрая, эффективная и легкая чистка высоким давлением в сочетании со щеткой обеспечивает еще больше чистоты в доме и в саду. Подходит к аппаратам высокого давления серии К 2 - К 7.