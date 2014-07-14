Промивання труб

Інноваційне системне рішення від Kärcher для промивання труб

Часом брудом забивається тільки слив, але часто вона накопичується і на стінках труби по всій її довжині, і тоді звичайні побутові засоби для усунення засмічень, як правило, вже не допомагають. Kärcher пропонує Вам професійне рішення цієї проблеми.

Як здійснюється промивка труби?

Чотири спрямовані назад струменя високого тиску, формовані соплом, встановленим на кінці шланга, проштовхують його вперед по трубі і забезпечують видалення накопиченого бруду. Маркерне кільце та відмітки на шлангу дозволяють відслідковувати його просування. Високоякісні еластичні шланги довжиною 15 або 7,5 м армовані текстильної опліткою, а дуже коротке латунне сопло гарантує оптимальну рухливість. Шланг захищений від перегинів і забезпечений латунним з'єднувальним елементом, що забезпечує довгий термін служби.

Коли виникає необхідність в очищенні труб?

Якщо в будинку з'являється неприємний запах (в т. ч. і в туалеті), то, як правило, його причиною є засмічення каналізаційних труб. Спочатку такий запах відчувається поблизу від зливів, але потім він може поширитися і по всій квартирі. У гіршому випадку труби забиваються настільки, що вода взагалі перестає стікати через них.